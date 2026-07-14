Serbia: “Sự mệt mỏi vì mở rộng” khiến EU khó kết nạp thành viên mới

Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia Nemanja Starović mới đây nhận định, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với tình trạng “mệt mỏi vì mở rộng”, khiến khả năng khối này kết nạp thêm nhiều thành viên mới trước cuối thập kỷ gần như không khả thi, dù các nước ứng cử viên đã đạt tiến triển về mặt kỹ thuật.

Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia Nemanja Starović, Ảnh: AFP.

Trả lời phỏng vấn ngày 13/7, ông Starović cho rằng, rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở các tiêu chí kỹ thuật mà xuất phát từ sự dè dặt của các nước thành viên EU và nhu cầu cải cách cơ chế ra quyết định trong nội bộ khối. Theo ông, sẽ khó có một đợt mở rộng đáng kể của EU trước năm 2030 do tâm lý thận trọng vẫn tồn tại trong nhiều nước thành viên.

Serbia được công nhận là quốc gia ứng cử viên gia nhập EU từ năm 2012. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đã gần như đình trệ từ cuối năm 2021, mặc dù Ủy ban châu Âu đã sáu lần liên tiếp khuyến nghị mở Cụm đàm phán số 3 về năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện.

Ông Starović cho biết, Belgrade đã hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để mở cụm đàm phán này từ năm 2021, song việc triển khai vẫn cần sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Theo ông, các khuyến nghị liên tiếp của Ủy ban châu Âu cho thấy Serbia đang tiến gần hơn tới sự đồng thuận chính trị cần thiết.

Trong bối cảnh triển vọng trở thành thành viên đầy đủ còn xa, Serbia ủng hộ phương án hội nhập từng bước vào EU. Theo đó, Belgrade mong muốn được tham gia các cơ chế như thị trường chung hoặc Khu vực Schengen trước khi chính thức trở thành thành viên và có đầy đủ quyền biểu quyết.

Tiến trình gia nhập EU của Serbia vẫn đối mặt nhiều trở ngại chính trị. Ảnh: Euronews.

Bộ trưởng Starović cho rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại lợi ích cho cả các nước ứng cử viên và chính EU, đồng thời khẳng định Serbia không coi Montenegro, Ukraine hay Moldova là đối thủ trong tiến trình mở rộng của khối. Theo ông, quá trình mở rộng không phải là cuộc cạnh tranh loại trừ lẫn nhau mà cần được thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi.

Dù vậy, tiến trình gia nhập của Serbia vẫn đối mặt nhiều trở ngại chính trị. Một trong những vấn đề lớn nhất là việc Belgrade không công nhận nền độc lập của Kosovo, trong khi phần lớn các nước thành viên EU đã công nhận vùng lãnh thổ này. Bên cạnh đó, Serbia cũng chịu nhiều chỉ trích từ phương Tây liên quan đến quan hệ gần gũi với Nga và Trung Quốc cũng như những quan ngại về tình hình trong nước.

Thu Uyên

Nguồn: TVP Wrold.