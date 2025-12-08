Seoul thúc đẩy đối thoại liên Triều, nhưng không dùng tập trận chung Mỹ - Hàn làm con bài thương lượng

Ngày 7/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac tuyên bố, Seoul đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm khởi động tiến trình cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh tranh cãi về việc có nên thay đổi tập trận chung với Mỹ để mở đường ngoại giao liên Triều, Hàn Quốc khẳng định, đây không phải lựa chọn mà nước này cân nhắc.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac họp báo đánh giá 6 tháng cầm quyền của chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung Ảnh: Yonhap

Phát biểu trong cuộc họp báo đánh giá 6 tháng cầm quyền của chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung tại văn phòng Tổng thống ở Yongsan, Seoul, ông Wi Sung-lac cho biết chính phủ sẽ tích cực liên lạc với Mỹ và Triều Tiên với vai trò là “người dẫn tốc độ”.

Tuy nhiên, ông Wi nhấn mạnh lập trường rõ ràng rằng, Hàn Quốc sẽ không xem xét việc điều chỉnh, ngừng hoặc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Mỹ như một biện pháp để lôi kéo Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán.

Khi được hỏi liệu có "con bài" nào được cân nhắc để nối lại các kênh liên lạc liên Triều hay không, ông Wi trả lời: “Mặc dù có nhiều lựa chọn khả thi, chúng tôi không trực tiếp xem xét sử dụng các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ như một con bài.”

Ông thừa nhận rằng tiến bộ trong quan hệ liên Triều còn hạn chế, nhưng bày tỏ cam kết sẽ tận dụng nền tảng quan hệ ngoại giao ổn định đã được xây dựng với Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc trong sáu tháng qua để thúc đẩy đối thoại.

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc - Ảnh: Korea Herald

Trước đó, Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung Seoul-Washington là “diễn tập chiến tranh”, trong khi các đồng minh khẳng định chúng có tính chất phòng thủ.

Song song với vấn đề liên Triều, ông Wi cho biết Seoul đã củng cố đáng kể môi trường ngoại giao bên ngoài: quan hệ đồng minh với Mỹ được duy trì ổn định, quan hệ với Nhật Bản có bước tiếp cận tích cực hơn, còn quan hệ với Trung Quốc đang dần được khôi phục. Hàn Quốc cũng âm thầm tìm kiếm cơ hội đối thoại với Nga, dù tiến triển hiện vẫn hạn chế.

Nhật Lệ

Nguồn: Thehansindia, Chosun