SEA Games 33: Thanh Trúc cùng Jujitsu giành vé vào chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp

Sáng 13/12, tại SEA Games 33 (Thái Lan), Đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã có một ngày thi đấu bán kết thành công rực rỡ, giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp sau chiến thắng áp đảo trước đối thủ Philippines.

Nội dung Đồng đội hỗn hợp là một nội dung đặc biệt được chủ nhà Thái Lan đưa vào chương trình thi đấu, với sự tham gia của 16 thành viên, tranh tài ở 13 bài thi thuộc các thể loại Duo Show, Newaga Gi và Fighting. Đây là một cuộc đấu mang tính chiến thuật và sắp xếp nhân sự rất cao.

Ở lượt trận bán kết diễn ra sáng nay, Đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã thể hiện phong độ hủy diệt, giành thắng lợi 33-9 trước Đội tuyển Philippines, qua đó chính thức giành vé vào chung kết diễn ra cùng ngày.

Đáng chú ý, trong đội hình thi đấu xuất sắc của Jujitsu Việt Nam, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trúc (quê Thanh Hóa) đã để lại dấu ấn đậm nét.

Được Ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ thi đấu ở cả hai bài thi quan trọng là Newaga Gi và Fighting, Thanh Trúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những pha ra đòn kỹ thuật, dứt khoát và áp đảo, Thanh Trúc đã không cho đối thủ cơ hội phản công, góp phần lớn vào chiến thắng chung cuộc của đội.

Màn trình diễn của Thanh Trúc, cùng với các đồng đội như Đào Hồng Sơn, Đặng Đình Dũng, đã khẳng định sức mạnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Thanh Trúc vui mừng với chiến thắng.

Trận chung kết nội dung Đồng đội hỗn hợp sẽ diễn ra vào khoảng 13 giờ hôm nay (13/12), hứa hẹn mang về huy chương quý giá cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Hoàng Sơn