SEA Games 33 ngày 13/12: Việt Nam chạm mốc 30 HCV; Điền kinh bùng nổ “mưa vàng” cuối ngày!

Buổi tối 13/12 chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục của Điền kinh, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức cán mốc 30 HCV trên bảng tổng sắp. Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp đã xuất sắc giành HCV kèm theo Kỷ lục SEA Games. Tổng cộng trong ngày, Việt Nam đã giành được 6 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ.

[19:50] Điền kinh: Đội tiếp sức hỗn hợp giành HCV, lập Kỷ lục SEA Games

4 vận động viên Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Công đầu thuộc về Tạ Ngọc Tưởng khi anh tạo ra lợi thế lớn ngay từ đầu, giúp đội tuyển băng băng về đích với thành tích 3 phút 15 giây – Kỷ lục SEA Games.

Cùng với đó, Nguyễn Thị Cẩm Tú về đích thứ hai nội dung 200m và giành HCB.

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp giành HCV, phá kỷ lục SEA Games

[19:47] Bơi: Mỹ Tiên giành HCB, Thuý Hiền thêm HCĐ

Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên về nhì với thành tích 4 phút 47 giây 39, giành HCB thứ hai của cô tại giải.

HCV thuộc về Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan).

Nguyễn Thúy Hiền đoạt HCĐ nội dung 100m ếch nữ với thành tích 1 phút 10 giây 40. Sau 4 ngày thi đấu, bơi Việt Nam giành tổng cộng 5 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Giọt nước mắt tiếc nuối của Mỹ Tiên khi giành HCB.

[19:05] Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5.000m, Lê Thị Tuyết giành HCB:

“Cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh đã mở hàng HCV cho Điền kinh khi bứt lên ở vòng cuối đường đua 5.000m, băng băng về đích với thành tích 16 phút 27 giây 14.

Lê Thị Tuyết, người liên tục dẫn đầu trong hơn 3km, giành HCB.

Ở nội dung 5.000m nam, Nguyễn Trung Cường chỉ xếp thứ 4 (14 phút 48 giây 72), trong khi Lê Tiến Long xếp thứ 8 (15 phút 52 giây 48).

Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 5.000m nữ.

[18:55] Bơi: Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCB 200m tự do nam

Ở nội dung 200m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc đã về đích thứ hai với thành tích 1 phút 48 giây 70, chỉ kém sáu phần trăm giây so với người giành HCV là Hoe Yean Khiew (Malaysia).

Nguyễn Quốc giành HCB. Kình ngư 17 tuổi này đạt thành tích 1 phút 48 giây 70.

Trong khi đó, đàn anh Nguyễn Huy Hoàng chỉ về đích thứ tư với thành tích 1 phút 50 giây 68.

[18:31] Điền kinh: Ngọc Hà giành HCĐ, nhiều VĐV vào chung kết

Ngọc Hà trong phần thi nhảy 3 bước nữ. (Ảnh: Đức Đồng)

Vũ Thị Ngọc Hà đã giành HCĐ nội dung nhảy 3 bước nữ.

Về vòng loại, Lương Đức Phước vượt qua vòng loại 800m. Hà Thị Thu về thứ ba ở lượt chạy thứ hai, Lê Thị Cẩm Tú về nhì ở lượt chạy thứ nhất, cả hai đều giành quyền vào thi chung kết 200m nữ.

[16:40] Cử tạ: K'Dương giành HCĐ hạng -60kg nam

Đô cử Việt Nam 19 tuổi đạt 125kg cử giật rồi 164kg cử đẩy, xếp thứ ba chung cuộc hạng 60kg nam với tổng cử 289kg, qua đó nhận HCĐ.

HCB thuộc về đô cử Indonesia Ricko Saputra (295kg), còn lực sĩ chủ nhà Theerapong Silachai giành HCV với 304kg.

K'Dương là người dân tộc Cờ Ho, sinh ra và lớn lên tại Bảo Lâm, Lâm Đồng. (Ảnh: Đức Đồng)

[16:37] Bóng chuyền nam: Việt Nam thắng 3-0 trận ra quân

Các tuyển thủ Việt Nam lần lượt thắng các set 25-13, 25-20 và 25-14 trước Lào trong trận ra quân bóng chuyền nam.

[16:06] Taekwondo: Ánh Tuyết giành HCV đối kháng 53-57kg nữ, Hồng Phúc, Thị Loan nhận thêm 2 HCB

Võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết thắng áp đảo đối thủ Thái Lan trong trận chung kết, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam HCV thứ tư trong hôm nay.

Trần Thị Ánh Tuyết ăn mừng chiến thắng nội dung 53-57kg nữ. (Ảnh: Mạnh Quân/Báo Dân trí)

Lý Hồng Phúc đã nhận HCB hạng 68-74kg nam sau khi thua đối thủ người Indonesia ở chung kết. Chiến thắng vất vả trước võ sĩ Philippines ở bán kết ít nhiều khiến Hồng Phúc sút giảm thể lực.

Nguyễn Thị Loan cũng nhận HCB hạng 49-53kg nữ sau khi thua VĐV chủ nhà Ongkol Rattanawat. Trong hiệp một, khi điểm số đang là 6-6 và chỉ còn ít giây cuối, trọng tài bất ngờ trừ điểm khiến võ sĩ Việt Nam thua 6-7. Sang hiệp hai, Nguyễn Thị Loan sớm dẫn điểm, nhưng thua ngược 6-8.

[15:52] Ju-jitsu: Việt Nam nhận HC bạc đồng đội hỗn hợp

Thất bại trước Thái Lan ở chung kết khiến các võ sĩ Ju-jitsu Việt Nam chỉ có thêm một HC bạc.

[15:30] Karate: Liên tiếp có HCV

Các võ sĩ Karate Việt Nam thi đấu xuất sắc trong buổi chiều, mang về tổng cộng 3 HCV và 1 HCB.

Cụ thể, Đinh Thị Hương giành HCV hạng 68kg nữ sau chiến thắng 8-5 trước võ sĩ Indonesia. Nguyễn Thanh Trường giành HCV hạng 84kg nam với chiến thắng 4-1 trước Arif Fadhillah của Indonesia. Hoàng Thị Mỹ Tâm chiến thắng 12-11 trước Maneewan Butsuwan của Thái Lan ở hạng 61kg nữ, mang về HCV đầu tiên. Võ Văn Hiền thất bại 3-9 trước Ignatius Joshua Kandou của Indonesia ở hạng 75kg của nam, qua đó nhận HCB.

[15:00] Jujitsu: Thanh Trúc và Đức Cường (VĐV Thanh Hoá) cùng đồng đội giành HCB nội dung đồng đội hỗn hợp sau khi thất bại trước chủ nhà Thái Lan

[14:30] Cầu lông: Việt Nam nhận HCĐ đôi nữ

Bùi Bích Phương và Vũ Thị Trang thua Indonesia trong trận bán kết, nên chỉ nhận HCĐ đôi nữ.

[14:10] Cử tạ: Thu Trang giành HCĐ 48kg nữ

Đô cử Việt Nam thành công ở lần cử đẩy đầu tiên với 98kg, nhưng hỏng cả 2 lượt tiếp theo, nên chỉ đạt tổng cử 181kg, qua đó nhận HCĐ.

[14:03] Bóng bàn: Việt Nam thua trận đầu đồng đội nam trước Singapore

Đội tuyển bóng bàn đồng đội nam Việt Nam đã thua trận ra quân trước Singapore.

[13:58] Taekwondo: 3 võ sĩ Việt Nam vào chung kết

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam có 3 võ sĩ xuất sắc vượt qua vòng loại và vòng bán kết để tiến vào các trận chung kết tranh HCV.

[12:15] Karate: 4 vận động viên toàn thắng, cùng vào chung kết:

Hoàng Thị Tâm vào chung kết sau chiến thắng 9-0 trước Thin Zar Yoon của Myanmar tại vòng bán kết hạng 61kg nữ. Đối thủ của Tâm trong trận đấu tranh HCV là Maneewan Butsuwan của Thái Lan.

[11:39] Bóng bàn: Việt Nam thua Thái Lan 1-3

Ở bảng A nội dung đồng đội nữ, Việt Nam ra quân thua Thái Lan 1-3. Chỉ có Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Tamolwan Khetkhuan 3-1. Còn lại, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua hai trận, Trần Mai Ngọc thua một trận.

[11:38] Bắn súng: Mộng Tuyền giành HCĐ 10m súng trường hơi nữ

Nữ xạ thủ 22 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền đạt 226,8 điểm ở chung kết, nhận HCĐ.

HCV và HCB nội dung này đều thuộc về Indonesia. Trong khi, Phí Thanh Thảo chỉ đứng thứ 5 ở vòng chung kết.

Đây là huy chương thứ hai của Mộng Tuyền tại SEA Games 33, sau HCV súng trường hơi đôi nam nữ hôm qua 12/12. Cô vẫn còn 2 nội dung nữa tại SEA Games 33, là 50m súng trường hơi và 50m súng trường 3 tư thế.

Lê Thị Mộng Tuyền tham gia nội dung 10m súng trường hơi nữ. (Ảnh: Báo Dân trí)

[11:30] Cờ vua: Việt Nam vào chung kết:

Đội cờ makruk với Đào Thiên Hải, Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Trần Quốc Dũng, Vũ Hoàng Gia Bảo và Phạm Thanh Phương Thảo thắng Indonesia ở bán kết cờ tiêu chuẩn đồng đội hỗn hợp sáng nay. Đội sẽ vào chung kết, nhiều khả năng gặp chủ nhà Thái Lan lúc 13h30.

[11:25] Jujitsu: Tại bán kết còn lại, chủ nhà Thái Lan đã giành chiến thắng áp đảo 35-11 trước Singapore để giành quyền vào chung kết - đối đầu Jujitsu Việt Nam. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 13 giờ chiều nay.

[11:10] Bắn súng: HCB đồng đội 10m súng trường hơi nữ

Với tổng điểm 1872,8 điểm, Lê Thị Mộng Tuyền, Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đã giành được HCB nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ. Mộng Tuyền và Thanh Thảo sẽ tranh HCV cá nhân vào trưa nay.

Tại vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ, thành tích của Phí Thanh Thảo đạt 627,6, xếp thứ 2; Lê Thị Mộng Tuyền đạt 624,6 điểm, xếp thứ 6; Nguyễn Thị Thảo đạt 599,3 điểm, xếp thứ 13.

Với thành tích này, chỉ có Thanh Thảo, Mộng Tuyền được vào thi chung kết cá nhân, Nguyễn Thị Thảo đã bị loại.

Nguyễn Thị Thảo, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền (từ trái sang) hoàn thành nội dung thi đấu sáng ngày 13/12. (Ảnh: Đức Đồng)

[10:58] Bóng bàn: Tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu với Thái Lan ở nội dung đồng đội nữ. Ở trận ra quân, Trần Mai Ngọc đã để thua (4/11, 3/11, 7/11). Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang thi đấu trận thứ hai với các tay vợt Thái Lan.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu nội dung bóng bàn đồng đội nữ. (Ảnh: Báo Dân trí)

[10:10] Jujitsu: Thanh Trúc hoàn thành phần thi đầu tiên của mình ở nội dung đồng đội hỗn hợp môn Jujitsu

ĐT Jujitsu Việt Nam đang giành lợi thế trước đối thủ Philippines ở vòng loại diễn ra sáng nay. Thanh Trúc sẽ còn tham gia một ván đấu nữa trong khuôn khổ lượt trận vòng loại này.

[10:23] Taekwondo: Nguyễn Thị Loan vượt qua vòng loại đầu tiên

Nguyễn Thị Loan đã vượt qua vòng loại đầu tiên ở nội dung thi đấu của mình.

[10:40] Bơi: Việt Nam vào ba trong bốn chung kết

Kết thúc vòng loại buổi sáng môn bơi, các VĐV Việt Nam vào chung kết ba trong bốn nội dung tranh tài.

Ở nội dung 200m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ổn định khi xếp thứ tư với thời gian 1 phút 51,69 giây. Trần Văn Nguyễn Quốc cũng vượt qua vòng loại khi đứng thứ tám, đạt 1 phút 52,23 giây.

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên thể hiện phong độ tốt, cán đích thứ tư với thông số 5 phút 04,50 giây. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân xếp thứ sáu sau khi hoàn thành phần thi với thời gian 5 phút 07,93 giây, cũng giành vé đi tiếp.

Tại vòng loại 100m ếch nữ, Nguyễn Thúy Hiền đứng thứ sáu với thành tích 1 phút 11,56 giây, đủ điều kiện góp mặt ở chung kết.

Ngược lại, ở nội dung 100m bướm nam, Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường không đạt thành tích như kỳ vọng và phải dừng bước từ vòng loại.

[9:50] Cờ vua: Việt Nam đấu bán kết với Indonesia

Tại vòng bảng cờ tiêu chuẩn makruk đồng đội hỗn hợp, Việt Nam đứng thứ hai với 7 điểm từ 2 trận thắng, 3 hòa, không thua.

Indonesia đứng thứ ba với 5 điểm từ 2 trận thắng, 1 hòa,2 thua.

Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết lúc 9h sáng nay.

Makruk (kỳ trước gọi là cờ ốc) là một biến thể cờ vua. Do có nhiều điểm giống cờ vua, đội makruk Việt Nam dự SEA Games 33 gồm các kỳ thủ chủ yếu từ cờ vua chuyển sang.

[9:29] Bơi: Huy Hoàng, Nguyễn Quốc vào vòng chung kết 200m tự do nam

Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 1 phút 51 giây 69, xếp thứ tư.

Trần Văn Nguyễn Quốc đạt thành tích 1 phút 52 giây 23, xếp thứ 8.

Cả hai sẽ có mặt ở vòng thi chung kết chiều nay.

Nguyễn Thị Oanh săn HCV kỷ lục, quyết vượt Nguyễn Thị Huyền

Trong ngày thi đấu hôm nay, điền kinh và bơi lội tiếp tục là 2 "mỏ vàng" được kỳ vọng. Đáng chú ý nhất, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ xuất trận ở nội dung đầu tiên trong 3 nội dung đăng ký là 5.000m.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí).

Sau khi đã giành 12 HCV tại các kỳ SEA Games, Nguyễn Thị Oanh đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền và trở thành “Nữ hoàng điền kinh” của Thể thao Việt Nam.

Bên cạnh điền kinh, bơi lội, các môn võ thuật và bắn súng cũng tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung chung kết, hứa hẹn gia tăng thành tích cho đoàn Việt Nam.

Jujitsu Thanh Hóa ra quân

Về phía các vận động viên Thanh Hóa, người hâm mộ sẽ dõi theo màn ra quân của Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường thuộc đội tuyển Jujitsu Việt Nam. Hai vận động viên này sẽ thi đấu vòng loại nội dung đồng đội hỗn hợp trong buổi sáng hôm nay, với đối thủ là Philippines.

Thanh Trúc cùng đồng đội Đức Cường sẽ ra quân hôm nay 13/12.

Bên cạnh đó, bộ môn Pencak Silat nơi HLV xứ Thanh Nguyễn Văn Hùng làm HLV trưởng cũng sẽ ra quân trong ngày hôm nay ở các nội dung quyền biểu diễn.

Lịch thi đấu cụ thể ngày 13/12:

Hoàng Sơn (từ Bangkok)