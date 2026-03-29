Sau một tháng xung đột Iran, Tổng thống Trump đối mặt lựa chọn khó khăn

Sau một tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, Tổng thống Donald Trump đang đứng trước những quyết định chiến lược quan trọng: tiếp tục leo thang quân sự hoặc tìm cách đàm phán để chấm dứt chiến sự.

Theo các nhà phân tích, cả hai lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Trong khi chiến dịch quân sự phối hợp với Israel chưa đạt được bước đột phá rõ ràng, Iran vẫn duy trì các đòn tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Diễn biến này đã gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng thế giới.

Chính quyền Mỹ được cho là đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, bao gồm đề xuất hòa bình gồm nhiều điều khoản gửi qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra hoài nghi và cho rằng các điều kiện đưa ra là khó chấp nhận, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân và ảnh hưởng khu vực. Song song đó, Washington vẫn tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và cảnh báo khả năng mở rộng chiến dịch nếu đàm phán thất bại. Một số kịch bản được đề cập bao gồm các đợt không kích quy mô lớn hoặc gia tăng sức ép nhằm buộc Tehran nhượng bộ.

Ngày 28/3, truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ được triển khai tới Trung Đông, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng. Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng, việc tiến hành chiến dịch trên bộ không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, thay vào đó là các cuộc đột kích, với sự kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường.

Tên lửa của Iran bay về phía Israel, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang ngày càng leo thang. Ảnh: Reuters

Trên thực địa, thủ đô Tehran liên tiếp ghi nhận các vụ nổ lớn tối 28/3 (giờ địa phương). Trước đó, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành không kích nhằm vào trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran - cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân. Các cuộc tấn công được cho là nằm trong chiến dịch mở rộng nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp then chốt của Iran, với tuyên bố từ phía Israel rằng sẽ sớm hoàn tất việc đánh vào “mọi thành phần trọng yếu”.

Cũng trong ngày 28/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về việc bảo vệ chủ quyền của Iraq và ngăn chặn quốc gia này trở thành “chiến trường” trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang có những diễn biến cực kỳ phức tạp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cần phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn việc Iraq bị cuốn vào làn sóng leo thang căng thẳng hiện nay. Ông Macron khẳng định tính ổn định và chủ quyền của Iraq, bao gồm cả vùng tự trị Kurdistan, là yếu tố then chốt cho an ninh của toàn khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, The Washington Post, Le Monde