Sạt lở nghiêm trọng đường tỉnh 523 qua địa bàn xã Kim Tân

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nước lũ sông Bưởi dâng cao chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng gần 200m Đường tỉnh 523 đoạn qua thôn Lâm Thành, xã Kim Tân tiếp giáp với thôn Thạch Lỗi, xã Vân Du theo hướng đi đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nước sông Bưởi dâng chảy xiết đã gây sạt lở taluy âm đường tỉnh 523 với chiều dài gần 200m.

Xói lở lòng đường với chiều sâu hơn 2m.

Một số vị trí sạt lở sâu mặt đường hơn 3m.

Do nước chảy xiết gây xói lở sâu lề đường kéo dài.

Sạt lở nghiêm trọng đường tỉnh 523 qua địa bàn xã Kim TânSạt lở tiến sát nhà dân xã Vân Du.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, UBND xã Kim Tân đã phối hợp cùng Công ty CP Giao thông Công Chính Thạch Thành cử lực lượng căng dây, cắm biển báo đoạn đường sạt lở, cảnh báo không cho phương tiện qua lại đoạn đường này.

Rất mong các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương liên quan sớm có giải pháp gia cố taluy âm và mặt đường, tạo điều kiện cho người và phương tiện qua lại an toàn.

