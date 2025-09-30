Sập trường học Hồi giáo ở Indonesia, 38 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang phải chạy đua với thời gian trong nỗ lực tìm kiếm 38 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một trường nội trú Hồi giáo bị sập ở tỉnh Đông Java chiều ngày 29/9.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Sidoarjo, Đông Java, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát, quân đội và nhân viên cứu hộ đã đào bới đống đổ nát suốt đêm để tìm kiếm thêm học sinh và cứu được tám người sống sót và bị thương hơn tám giờ sau vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java. Lực lượng cứu hộ cũng cho biết họ phát hiện nhiều thi thể.

Trước đó, theo thông tin từ giới chức Indonesia, ít nhất một học sinh đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và 102 người phải sơ tán trong vụ việc xảy ra hôm 29/9 tại trường Al Khoziny khi tòa nhà bị sập trong quá trình sửa chữa, mở rộng.

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Đông Java, ông Jules Abraham Abast cho biết, các học sinh đang cầu nguyện buổi chiều trong một tòa nhà đang trong quá trình mở rộng trái phép thì bất ngờ tòa nhà bị đổ sập. Ông Abast cho biết thêm, phòng cầu nguyện cũ ban đầu chỉ có hai tầng, nhưng đã được cải tạo bằng cách thêm hai tầng nữa mà không có giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Abdul Muhari, cho biết: “Sự cố bất ngờ này đã khiến vật liệu xây dựng rơi trúng hàng chục học sinh và công nhân”. Cơ quan này cho biết nền móng của tòa nhà được cho là không thể chịu được sức nặng của công trình xây dựng ở tầng bốn.

Một người phụ nữ đang được động viên, an ủi trong khi chờ tin tức của người thân. Ảnh: AP

Chính quyền Indonesia đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân toà nhà bị sập.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters, Xinhua news