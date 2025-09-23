Sắp có tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các Bộ, ngành để lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi lưu thông trong nước.

Theo đó, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ Việt Nam nếu sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu trong nước, hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng được gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất.

Tùy thuộc vào quá trình sản xuất, gia công, chế biến, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn và sử dụng một trong các cụm từ để thể hiện xuất xứ Việt Nam, như: “Sản xuất tại Việt Nam”, “Chế tạo tại Việt Nam”, “Nước sản xuất: Việt Nam”, “Xuất xứ: Việt Nam”, “Sản xuất bởi: Việt Nam”... theo nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai.

Doanh nghiệp khi đã ghi nhãn phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Những năm qua, hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Nhiều sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có chất lượng tốt và có chỗ đứng trên thị trường trong nước. Xuất phát từ thực tế này, có trường hợp hàng hóa được sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn mác là hàng “Made in Vietnam” để gian lận thương mại, đánh lừa người mua, người tiêu dùng.

Ngoài ra, bản than người tiêu dùng trong nước chưa có căn cứ để phân biệt thế nào là hàng “Made in Vietnam”.

Việc gian lận ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam không những gây hậu quả trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn có tác động không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng sản xuất tại Việt Nam

Quy định về tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước khi được hoàn thiện sẽ giúp hạn chế xung đột giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời, cơ quan chức năng có căn cứ phân xử.

Bộ Công Thương khẳng định, việc ban hành Nghị định tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn, có công cụ quản lý tốt hơn và quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo hơn. Điều này cũng giúp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp, tăng cường năng lực quản lý và trách nhiệm bảo vệ thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa rõ ràng, công bố công khai, có trách nhiệm của doanh nghiệp.

Theo VTV