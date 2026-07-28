Sao Vàng xây dựng đời sống văn hóa

Là một trong những điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã Sao Vàng, thôn Ba Ngọc đã có những cách làm hay, sáng tạo để thu hút được đông đảo người dân tích cực tham gia. Ông Phạm Văn Hiệp, Bí thư chi bộ thôn cho hay: Thôn hiện có 220 hộ, với 940 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường sinh sống. Để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân ủng hộ xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao.

Tiết mục nhảy sạp của đồng bào dân tộc Mường, xã Sao Vàng.

Cùng với đó, khuyến khích người dân quan tâm dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tích cực xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từ đó, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Bên cạnh đó, để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Mường, thôn còn thành lập các đội văn nghệ truyền thống, đội múa pồôn pôông, đánh cồng chiêng thu hút đông đảo các già làng, nghệ nhân và những người am hiểu tham gia. Các đội văn nghệ thường xuyên tập luyện, biểu diễn phục vụ Nhân dân và biểu diễn phục vụ du khách tại các lễ hội lớn trong tỉnh như: lễ hội Lam Kinh, lễ hội đền thờ Lê Hoàn... Ông Lê Minh Thái, người am hiểu về bản sắc văn hóa của người Mường trong thôn cho biết: “Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đồng bào Mường nơi đây đã sáng tạo, lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa phong phú, giàu giá trị thể hiện sinh động trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng, ẩm thực... Để văn hóa truyền thống của người Mường được gìn giữ trong nhịp sống hiện đại, chúng tôi đã tích cực huy động các già làng, những người am hiểu tham gia sưu tầm vốn văn hóa dân gian của dân tộc Mường. Đồng thời, thường xuyên biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, các ngày lễ lớn của đất nước và chủ động phối hợp với các trường học để truyền dạy tiếng nói, trang phục, nghệ thuật cồng chiêng cho lớp trẻ”.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sao Vàng, cho hay: Với đặc thù là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa được xã triển khai bám sát với tình hình thực tiễn ở từng thôn. Cùng với đó, xã đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao và khuyến khích các thôn mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí. Cũng nhờ có nơi tập luyện, vui chơi mà các hoạt động văn hóa - thể thao trong xã ngày càng phát triển mạnh. Đến nay các thôn đều thành lập được các câu lạc bộ, đội văn nghệ thường xuyên tập luyện, biểu diễn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển rộng khắp từ các cơ quan, trường học đến các hộ gia đình với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Theo thống kê, toàn xã hiện có 40 câu lạc bộ thể thao, trong đó hoạt động thường xuyên nhất phải kể đến các câu lạc bộ dân vũ thể thao, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, nữ và câu lạc bộ dưỡng sinh.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng nhận được sự tham gia của đông đảo người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, các thôn đã thành lập các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình “Ông bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”... với hình thức và nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, chất lượng, thu hút đông đảo Nhân dân. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn xã ngày càng tăng, đến nay toàn xã có khoảng 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt