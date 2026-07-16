Báo cáo viên Thanh Hóa giành giải cao tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực I

Sau 4 ngày làm việc (13-16/7), Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, khu vực I, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tổ chức trao giải cho các thí sinh dự thi.

Báo cáo viên Nguyễn Công Huy (thứ 2 từ phải sang) đoạt giải nhì Hội thi, được lựa chọn vào vòng chung khảo hội thi toàn quốc.

Tham dự hội thi khu vực I có 47 thí sinh đến từ 21 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tỉnh Thanh Hóa có 3 thí sinh tham gia là những báo cáo viên xuất sắc, đoạt giải cao nhất tại chung kết Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo viên Nguyễn Công Huy (Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) dự thi chuyên đề: Những phát triển mới của Đại hội XIV của Đảng về vai trò của Nhân dân.

Báo cáo viên Trương Thị Hoài (Đảng bộ phường Quảng Phú) dự thi chuyên đề: Đột phá tư duy và tầm nhìn chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo viên Lê Hữu Ngọc (Đảng bộ phường Hạc Thành) dự thi chuyên đề: Thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua các chuyên đề dự thi, các báo cáo viên đến từ Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tự tin, bản lĩnh làm chủ sân khấu. Chuyên đề dự thi đi sâu vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề lớn đang được cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước quan tâm, được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi đánh giá chất lượng, sáng tạo, sâu sắc, bám sát yêu cầu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ở phần thi soạn đề cương, các báo cáo viên đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác, tính khoa học và tính thực tiễn. Đề cương có chất lượng tốt, bố cục chặt chẽ, nội dung sâu sắc gắn với thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, có giá trị tham khảo và vận dụng cao trong quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ở phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã thể hiện phong cách chuyên nghiệp, tự tin, mạch lạc, có khả năng truyền cảm hứng và thuyết phục người nghe. Đặc biệt, đã vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, các phương tiện trình chiếu hiện đại, hình ảnh, video minh họa; kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giữa nội dung tuyên truyền với những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

Ở phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, các báo cáo viên đã thể hiện bản lĩnh, khả năng tư duy, kỹ năng xử lý tình huống và sự thẩm thấu sâu sắc về nội dung chuyên đề dự thi; câu trả lời thể hiện chiều sâu nghiên cứu, sự nhạy bén và khả năng liên hệ thực tiễn phong phú.

Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 31 giải khuyến khích cho các báo cáo viên dự thi.

Với sự thể hiện toàn diện trên tất cả các phần thi, báo cáo viên Nguyễn Công Huy xuất sắc đoạt giải nhì hội thi, được Ban Tổ chức lựa chọn vào chung khảo hội thi toàn quốc diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa cuối tháng 8/2026; các thí sinh Trương Thị Hoài và Lê Hữu Ngọc đoạt giải khuyến khích hội thi.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy