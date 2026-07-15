Phường Hàm Rồng tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm

Xác định kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ phường Hàm Rồng đã chủ động đổi mới phương pháp KTGS, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị triển khai quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng bộ cơ sở.

Điểm nổi bật trong công tác KTGS ở phường Hàm Rồng chính là cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy đã đổi mới nội dung, phương pháp KTGS theo hướng toàn diện, chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn. Trong đó, chủ động xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đạt hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. UBKT Đảng ủy phường cũng tham mưu giúp cấp ủy đảng quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy phường và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ phường cũng như các cơ sở trực thuộc thường xuyên được củng cố cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung chương trình công tác kiểm tra của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hàm Rồng đã thành lập 9 đoàn giám sát chuyên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. UBKT Đảng ủy phường thành lập 3 đoàn giám sát chuyên đề đối với chi ủy Chi bộ Hạt Quản lý đê Hàm Rồng, Chi bộ Đại Khối 1 và Trường Tiểu học Hàm Rồng; UBKT Đảng ủy phường đã tiến hành thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên...

Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT Đảng ủy phường được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Không có tình trạng nể nang, né tránh, bao che sai phạm. Qua đó bước đầu ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng, để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT Đảng ủy phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ trương, kế hoạch của cấp ủy. Trong đó, xây dựng và thực hiện chương trình KTGS bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Chú trọng KTGS người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau KTGS và quyết định kỷ luật của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa...

Thực tiễn ở phường Hàm Rồng cho thấy, khi công tác KTGS được thực hiện chủ động, thường xuyên và đúng trọng tâm sẽ góp phần phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn từ sớm những biểu hiện lệch lạc, hạn chế vi phạm phát sinh. Đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Quốc Hương