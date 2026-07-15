Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã vùng biên

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã biên giới Mường Chanh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cán bộ xã Mường Chanh đến với bà con bản Na Chừa nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Không để việc phục vụ người dân bị gián đoạn

Là một trong những xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa không thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Mường Chanh đối mặt với nhiều khó khăn khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Địa bàn rộng, với diện tích 66km2, dân cư phân tán ở 9 bản, trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện giao thông còn nhiều trở ngại. Vì vậy, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, địa phương phải bảo đảm mọi hoạt động quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân diễn ra liên tục, thông suốt.

Ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, UBND xã đã hoàn thành việc thành lập 3 phòng chuyên môn, trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) cùng 5 đơn vị sự nghiệp; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; bố trí lại trụ sở, trang thiết bị làm việc. Đáng ghi nhận, trong suốt quá trình chuyển đổi, hoạt động của chính quyền không bị gián đoạn. Hàng nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành kịp thời; quy chế phối hợp giữa các bộ phận được hoàn thiện; hệ thống tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định.

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Văn Tế, mục tiêu lớn nhất trong quá trình chuyển đổi là không để người dân bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi mô hình tổ chức. Cùng với việc kiện toàn bộ máy, địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý. Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử; toàn bộ văn bản hành chính được ký số và xử lý trên môi trường mạng. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đến xã; các phòng chuyên môn được trang bị đầy đủ máy tính, máy quét, máy in và chữ ký số.

Việc số hóa hồ sơ cũng được triển khai đồng bộ. Toàn bộ 858 hồ sơ phát sinh đã được số hóa và cấp kết quả điện tử, đạt 100%. Hiện nay, xã công khai 470 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó hơn một nửa là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Riêng 6 tháng năm 2026, địa phương tiếp nhận và giải quyết 413 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,01%.

Ông Lê Viết Tường, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Mường Chanh, cho biết: “Việc Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm PVHCC thực hiện một số nhiệm vụ chứng thực đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm áp lực cho lãnh đạo UBND xã, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính”.

Những thay đổi trong hoạt động của chính quyền cũng được người dân ghi nhận. Ông Lương Văn Tặng, ở bản Na Chừa, xã Mường Chanh, chia sẻ: “Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục liên quan đến các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được giải quyết nhanh hơn trước. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ được tăng cường từ huyện cũ và các địa phương miền xuôi có chuyên môn vững, làm việc tận tình, trách nhiệm nên bà con rất tin tưởng và đánh giá cao”.

Từ bộ máy tinh gọn đến động lực phát triển

Bộ máy được kiện toàn, hoạt động ổn định không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân mà còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương tập trung hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng năm 2026, xã Mường Chanh đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy 175ha lúa vụ đông xuân; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 16.300 con. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường với 83 thành viên thuộc các tổ quần chúng thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần giữ vững diện tích rừng và hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Cùng với phát triển sản xuất, địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh. Trong đó, công trình trọng điểm là trung tâm PVHCC đang được triển khai, từng bước đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền mới. Trong lĩnh vực giáo dục, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công, mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững...

Tuy nhiên, sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Mường Chanh vẫn bộc lộ những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ: Biên chế công chức còn mỏng trong khi khối lượng công việc tăng lên đáng kể; một số phần mềm chuyên ngành chưa được kết nối đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực đất đai và tư pháp; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số; địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế cũng khiến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều trở ngại...

Theo ông Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung nhân lực theo vị trí việc làm; hoàn thiện hạ tầng số; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã biên giới Mường Chanh, mô hình này đã từng bước phát huy hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bài và ảnh: Đình Giang