Đảng bộ xã Định Hoà trao 29 Huy hiệu Đảng

Ngày 15/7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng uỷ xã Định Hòa Lê Đức Thọ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, 29 đảng viên xã Định Hoà được tặng Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đại diện lãnh đạo xã Định Hoà mong muốn bằng kinh nghiệm, khả năng, trách nhiệm và nhiệt huyết cách mạng, các đảng viên tiếp tục cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự lớn mạnh của Đảng bộ xã; tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với những đảng viên đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lê Hà