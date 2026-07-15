Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

Chiều 15/7, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ tư, khóa I để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng bộ UBND tỉnh với nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng cả tỉnh tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực như: Kinh tế duy trì đà phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 7,21%; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy sau sắp xếp tiếp tục được rà soát, hoàn thiện; hoàn thành sắp xếp, đưa các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động liền mạch, không gián đoạn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế liên quan đến tốc độ tăng trưởng GRDP; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và tài sản công; tình trạng thiếu giáo viên... Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các đại biểu đưa ra thảo luận và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2026 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như yêu cầu đặt ra từ thực tiễn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là 9 nghị quyết chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời, bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định để triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu các tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”...

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đồng chí lưu ý phải hết sức đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

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