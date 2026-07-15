Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất phải tạo được chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu phải phát huy tinh thần “6 rõ”, “7 dám”, nói đi đôi với làm, làm đến cùng công việc được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Ba nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực cho tăng trưởng

Theo báo cáo của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026 công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã giải ngân 6.169,5 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch; tổng diện tích giải phóng mặt bằng đạt 42,5% kế hoạch năm, trong đó có 10 xã, phường hoàn thành 100% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất đạt 8.266 tỷ đồng, bằng 62% dự toán được giao, có 30 xã, phường thu vượt chỉ tiêu.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày báo cáo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày báo cáo.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với mục tiêu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 42,5% kế hoạch, riêng các dự án đầu tư công chỉ đạt 26,85%.

Đáng chú ý, nếu loại trừ khoản thu đột biến 4.174 tỷ đồng từ Dự án Khu đô thị mới của Tập đoàn Eurowindow thì số thu tiền sử dụng đất còn lại chỉ đạt 4.092 tỷ đồng, bằng 31% dự toán.

Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất ở nhiều địa phương còn chậm; có 59 xã, phường thu dưới 1 tỷ đồng và 8 xã, phường chưa phát sinh nguồn thu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm điều hành thảo luận.

Lãnh đạo các xã thảo luận tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu từ nay đến cuối năm.

Làm đến cùng công việc được giao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận và biểu dương những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, đạt kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí thẳng thắn chỉ rõ: Kết quả chung của toàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiến độ giải ngân còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án đầu tư công còn nhiều điểm nghẽn; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và tạo nguồn thu ở nhiều địa phương còn chậm. Đây là những tồn tại trực tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển và việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xác định giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong những tháng cuối năm.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Mỗi cán bộ phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”; phát huy tinh thần “7 dám”, nói đi đôi với làm, làm đến cùng công việc được giao; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để tồn đọng kéo dài những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát từng dự án, từng khu đất, từng nguồn thu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; duy trì giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, không để ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đối với các chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, phải chủ động phối hợp, thường xuyên bám sát hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân; rà soát năng lực các đơn vị tư vấn, nhà thầu, kiên quyết thay thế những nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian thực hiện dự án.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng; lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời; những nơi thiếu quyết liệt, để chậm tiến độ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất sẽ có chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cụ thể hóa chỉ đạo thành hành động

Tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể để triển khai ngay sau hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất; yêu cầu tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với phương châm “6 rõ” và tinh thần “7 dám”, tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh.

Minh Hiếu