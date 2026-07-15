Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Chiều 15/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, cùng đại biểu dự buổi gặp mặt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế trình bày báo cáo thành tích.

Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, học sinh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế với thành tích 4 huy chương, gồm 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Trong đó, em Nguyễn Bảo Khánh (lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lam Sơn) đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO). Hai em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh (lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn) cùng đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO). Đặc biệt, em Lê Duy Khánh còn xuất sắc giành thêm Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chúc mừng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sự đồng hành của các bậc phụ huynh cùng sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng và cách mạng. Qua các thời kỳ lịch sử, quê hương đã sản sinh ra nhiều hiền tài, nhà khoa học, trí thức, danh nhân văn hóa và những người con ưu tú có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống ấy tiếp tục được các thế hệ hôm nay phát huy bằng ý chí vượt khó, tinh thần ham học, khát vọng vươn lên và không ngừng cống hiến.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ, những thành tích mà học sinh Thanh Hóa đạt được trong năm học vừa qua là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ; sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo; sự đồng hành của gia đình và sự quan tâm đầu tư của tỉnh đối với giáo dục. Đây cũng là minh chứng khẳng định chất lượng giáo dục của Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định: Những tấm huy chương, giải thưởng mà các em học sinh đạt được hôm nay không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và các thầy cô giáo, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của tỉnh đối với thế hệ tri thức trẻ sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, giữ vững niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng rèn luyện đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và năng lực hội nhập để chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức.

Dù học tập, nghiên cứu hay làm việc ở bất cứ nơi đâu, mỗi học sinh luôn tự hào là người con Thanh Hóa, hướng về quê hương bằng tình cảm, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi; khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh xuất sắc, người trẻ tài năng được học tập, nghiên cứu và cống hiến lâu dài cho quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng học sinh Lê Duy Khánh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và thầy Nguyễn Bá Tư - giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các học sinh đoạt Huy chương Đồng tại các kỳ thi Olympic khu vực và các thầy giáo có học sinh đoạt giải.

Hội Khuyến học tỉnh và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trao phần thưởng cho các em học sinh và Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm phần thưởng, tặng hoa chúc mừng các em học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải.

Hội Khuyến học tỉnh và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải.

Minh Hiếu