Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, tài liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% bài giảng đến cập nhật kịp thời những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị ở xã Nga Sơn đang từng bước đổi mới theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở năm 2026.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Chính trị huyện Nga Sơn (cũ) được tổ chức lại thành Trung tâm Chính trị xã Nga Sơn, đảm nhận nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các xã: Nga Sơn, Nga An, Nga Thắng, Hồ Vương, Ba Đình và Tân Tiến. Việc tổ chức hoạt động của trung tâm đặt ra không ít khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp học và phối hợp giữa các địa phương. Tuy nhiên, ban giám đốc trung tâm đã nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công bài giảng phù hợp với chuyên môn, vị trí công tác của từng giảng viên, bảo đảm hoạt động đi vào nền nếp ngay từ những ngày đầu.

Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Nga Sơn Mai Thị Thu, cho biết: “Cùng với việc củng cố tổ chức, trung tâm chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm. Theo đó, ngoài hệ thống giáo trình, tài liệu theo quy định, trung tâm đã bổ sung nội dung, quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các chính sách mới ban hành của Đảng, Nhà nước vào bài giảng. Ngoài ra, trung tâm còn xây dựng giáo án giảng dạy, ngân hàng câu hỏi và tài liệu điện tử phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để học viên chủ động nghiên cứu, tự học và tra cứu trong quá trình học tập”.

Trung tâm cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dự giờ, trao đổi phương pháp giảng dạy. 100% giảng viên chuyên trách đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần làm cho bài giảng thêm sinh động, phong phú, hấp dẫn người học. Trong quá trình giảng bài, giảng viên đã chủ động gợi mở câu hỏi để học viên thảo luận, trao đổi giữa người dạy và người học giúp cho học viên hiểu sâu, nhớ lâu các bài giảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức cho học viên tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, Trung tâm Chính trị xã Nga Sơn đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn. Cán bộ, đảng viên sau các khóa học không chỉ được củng cố bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Chính trị xã Nga Sơn phối hợp tổ chức 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho 1.165 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trên địa bàn được phân công phụ trách. Việc tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương đã giúp trung tâm nhanh chóng thích ứng với mô hình hoạt động mới, bảo đảm tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị không chỉ nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng mà còn góp phần giúp cán bộ, đảng viên vận dụng hiệu quả chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Phan Nga