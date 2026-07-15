Thủ tục hành chính phi địa giới: Bước đột phá vì người dân, doanh nghiệp

Không còn phải trở về nơi đăng ký hộ khẩu hay nơi cấp giấy tờ ban đầu, người dân hiện có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính (TTHC) tại bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công nào trong tỉnh. Việc triển khai TTHC phi địa giới đang mở ra bước chuyển rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Sơn. Ảnh: Khánh Hòa

Trước đây, câu chuyện “thường trú một nơi, tạm trú một nẻo” luôn là bài toán đau đầu của không ít người dân khi có việc cần giải quyết giấy tờ tùy thân hay thủ tục cho con cái. Thế nhưng, từ khi triển khai thực hiện TTHC theo nguyên tắc phi địa giới, người dân có thể lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất để nộp hồ sơ, nhận kết quả mà không còn bị giới hạn bởi nơi cư trú.

Anh Trịnh Minh Ba, hiện sinh sống và làm việc tại phường Đông Sơn, cho biết: "Trước đây, mỗi khi cần xin bản sao giấy khai sinh cho con, tôi phải về quê ở xã Xuân Lập hoặc nhờ người thân làm giúp. Nay tôi có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn để hoàn tất thủ tục, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức".

Tương tự, đối với trường hợp của chị Nguyễn Thị Dinh, mặc dù đăng ký hộ kinh doanh để mở cửa hàng bán thực phẩm tại quê nhà ở xã Yên Ninh, song khi chị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định thì cán bộ vẫn tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo chị, việc không phải trở về địa phương đăng ký giúp việc giải quyết hồ sơ thuận lợi hơn, đồng thời kết quả cũng có thể nhận qua bưu điện gửi về tận nhà.

Việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp tỉnh (hay còn gọi là TTHC phi địa giới) được quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo quy định, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công nào trong phạm vi cấp tỉnh, không phân biệt nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hay nơi đã cấp giấy tờ trước đó.

Để cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, ngày 29/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 2.195 TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, chủ trương này càng phát huy hiệu quả. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khoảng cách từ nơi ở đến trung tâm xã của nhiều người dân tăng lên đáng kể. Chị Lê Thị Xuân, nhà ở xã Thạch Bình, cho biết: "Nếu đi từ nhà tôi đến trung tâm xã thì phải gần 20km, song nếu đến trung tâm xã bên cạnh là Thạch Quảng thì chỉ khoảng 3 - 4km. Do đó, tôi thường đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Quảng để nộp hồ sơ và được cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, thuận tiện hơn rất nhiều".

Theo ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, trước đây người dân phải đến đúng địa phương nơi cư trú để giải quyết thủ tục, gây tốn kém thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt tại các xã vùng cao. Nay, người dân và doanh nghiệp có thể đến bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã nào để nộp hồ sơ và được tiếp nhận giải quyết, góp phần giảm đáng kể những bất tiện trong quá trình thực hiện TTHC.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên tục rà soát, bổ sung, bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai giải quyết không phụ thuộc vào địa giới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với đó, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường cũng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục một cách hiệu quả nhất.

Tại phường Đông Sơn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua việc niêm yết mã QR tra cứu TTHC, phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phổ biến rộng rãi chủ trương thực hiện TTHC phi địa giới. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, cho biết: Việc triển khai các TTHC đơn giản tại cơ sở đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Người dân nay có thể tiếp cận và hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện tại nơi gần nhất.

Khi người dân được lựa chọn nơi thực hiện thủ tục thuận tiện nhất, cải cách hành chính không còn dừng ở việc đơn giản hóa quy trình mà đã trở thành những thay đổi cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Khánh Hòa