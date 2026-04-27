Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Sẵn sàng Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa – Hội An

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới Chương trình “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An (1961-2026)” và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phường Hạc Thành đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, hứa hẹn tạo điểm nhấn nổi bật cho tuần lễ giàu ý nghĩa này.

Hơn 100 bức ảnh chủ đề “Qua miền di sản - Từ xứ Thanh đến phố Hội” đang được gấp rút hoàn thiện.

Các đơn vị trường học trên địa bàn phường Hạc Thành tổ chức trang trí, trưng bày báo tường theo chủ chủ đề “Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An, 65 năm tình sâu nghĩa nặng, son sắt, thủy chung”.

Các đơn vị huy động nhân lực gấp rút hoàn thành trang trí khu vực nhà rạp tại Công viên văn hóa Hội An.

Khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP, thưởng thức ẩm thực của địa phương trên địa bàn trong tỉnh.

Trang trí đèn lồng Hội An tạo điểm check in cho người dân và du khách tham qua.

Điểm check in Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An, 65 năm tình sâu nghĩa nặng - son sắt thủy chung.

Không gian trưng bày, giới thiệu sách, tranh ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử; trình diễn nhạc cụ dân tộc, thư pháp, cổ phục, trang phục truyền thống phục vụ tham quan, trải nghiệm văn hóa.

Không gian văn hóa đặc sắc tại các gian nhà cổ thuộc phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Công tác xây dựng kịch bản, trang trí sân khấu và các tiết mục văn nghệ cơ bản hoàn thành.

Trên các tuyến đường trung tâm của phường Hạc Thành được trang trí cờ hoa cùng với băng rôn hướng về “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An (1961–2026)” và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với chủ đề “Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An, 65 năm tình sâu nghĩa nặng, son sắt, thủy chung”, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến 1/5/2026 tại Công viên Hội An và Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, gồm lễ mít tinh, lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội chợ OCOP, trưng bày tranh ảnh, sách báo và không gian ẩm thực đặc trưng.

Từ khóa:

#Kỷ niệm #phường Hạc Thành #Thanh hóa #Công viên Hội An #Giải phóng miền nam #Thống nhất đất nước #Chương trình #kết nghĩa #Tình sâu nghĩa nặng #Ý nghĩa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Văn hóa - Giải trí
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh