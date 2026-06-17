Sẵn sàng diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang tích cực triển khai công tác diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây là cuộc diễn tập toàn diện đầu tiên được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mang ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra kế hoạch tác chiến phòng thủ tại xã Nông Cống. Ảnh: Hoàng Lan

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tại xã Nông Cống diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Là địa phương đầu tiên của tỉnh được lựa chọn tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nông Cống đang tập trung mọi nguồn lực, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trên các thao trường, bãi tập phục vụ diễn tập, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của xã và các lực lượng phối hợp được chia thành nhiều tổ, nhóm, triển khai đồng thời các hạng mục công việc. Tại khu vực xây dựng căn cứ chiến đấu mô phỏng, lực lượng dân quân xã miệt mài hoàn thiện từng hạng mục công sự theo đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tại bãi tập, lực lượng dân quân phối hợp luyện tập phương án xử trí tình huống trong trạng thái phức tạp. Các thao tác được thực hiện nhịp nhàng, đúng quy trình, thể hiện rõ sự hiệp đồng giữa các lực lượng trong nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Đồng chí Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết: “Đây là giai đoạn cao điểm, khối lượng công việc lớn, trong khi điều kiện thời tiết những ngày qua diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và luyện tập ngoài thực địa. Tuy vậy, các lực lượng vẫn duy trì cường độ làm việc liên tục, tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để triển khai nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị cơ bản hoàn thành, bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch”.

Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh có 41 xã, phường tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2026. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống văn kiện, các địa phương còn tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, khu vực thực binh và các điều kiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp có điều kiện kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành trong xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh; nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, đây cũng là dịp để lực lượng vũ trang địa phương rèn luyện trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ. Việc lựa chọn xã Nông Cống tổ chức diễn tập trước nhằm đánh giá thực tiễn triển khai, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo thống nhất đối với các địa phương còn lại trên toàn tỉnh".

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới đối với các địa phương. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Lan