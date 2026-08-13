Những “dòng dữ liệu” giữ bình yên nơi biên giới

Dù thời tiết nắng gay gắt, những người lính mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ đến từng hộ dân để tận tình hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các tiện ích số và thực hiện tố giác tội phạm qua mã QR. Bằng những mô hình chuyển đổi số sáng tạo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mà còn phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên nơi tuyến đầu biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn triển khai mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số” và “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh” tại khu vực cửa khẩu Tén Tằn.

Từ khi có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhiều hộ gia đình ở xã Mường Lát đã biết sử dụng các ứng dụng cơ bản trên điện thoại thông minh để liên lạc, tra cứu thông tin và tiếp cận chính sách Nhà nước. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, BĐBP còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn thông tin, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Những tờ rơi in mã QR được dán tại nhà văn hóa trở thành “cầu nối số” giữa người dân và lực lượng biên phòng.

Một điểm nhấn là việc xây dựng “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh” thông qua mã QR. Thông qua mã QR, người dân có thể dễ dàng gửi thông tin phản ánh nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Thượng tá Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết: “Bên cạnh công tác tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thời gian xuống cơ sở, kết hợp tuần tra để trực tiếp hướng dẫn người dân. Vào buổi tối, lực lượng biên phòng vẫn đến từng bản hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng, sử dụng các tiện ích số. Điều quan trọng nhất là giúp người dân hiểu rằng, công nghệ không xa lạ mà đang gắn liền với đời sống hằng ngày”.

Không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính, chuyển đổi số còn được lồng ghép trong mô hình “Bản sáng vùng biên”, một chương trình kết hợp giữa phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân. Hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, camera an ninh tại một số khu vực trọng điểm, cùng với việc tuyên truyền pháp luật qua nền tảng số đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho các bản làng biên giới. Người dân không chỉ được hưởng lợi về đời sống vật chất mà còn từng bước tiếp cận với môi trường số hóa hiện đại.

Tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, các thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh đã từng bước được số hóa. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu để tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin công dân, phương tiện và hàng hóa qua biên giới. Việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ được rút gọn, giảm thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp; việc minh bạch hóa dữ liệu cũng giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Thanh Hóa có đường biên giới đất liền dài hơn 192km tiếp giáp với nước bạn Lào, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân tán. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong bối cảnh đó, BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai chuyển đổi số như một giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, kiểm soát biên giới và hỗ trợ Nhân dân khu vực biên giới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư, giám sát an ninh, xử lý hồ sơ nghiệp vụ đã giúp rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và giảm áp lực cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm sáng khác là việc đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật qua nền tảng số. Thay vì tuyên truyền trực tiếp, cán bộ biên phòng đã sử dụng mạng xã hội, video ngắn, tài liệu điện tử để phổ biến các quy định về biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm... Cách làm này giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, dễ hiểu hơn và phù hợp với xu thế công nghệ hiện nay.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi toàn diện phương thức quản lý, chỉ huy và nắm tình hình ở khu vực biên giới. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp trọng tâm để xây dựng lực lượng biên phòng hiện đại”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan