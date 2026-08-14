Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Trung đoàn Bộ binh 21 và Ban CHQS các xã Ngọc Lặc, Lam Sơn

Ngày 14/8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả kiện toàn ổn định tổ chức biên chế Trung đoàn Bộ binh 21, Ban CHQS xã Ngọc Lặc và Ban CHQS xã Lam Sơn.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Bộ binh 21.

Tại các đơn vị, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai các quyết định về tổ chức, biên chế; công tác tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng theo biên chế; kết quả ổn định tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động sau kiện toàn. Đồng thời, kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách; công tác quản lý quân số, vũ khí trang bị; điều kiện làm việc, sinh hoạt và các mặt bảo đảm phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai kiện toàn tổ chức, biên chế; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những nội dung còn hạn chế, nhanh chóng ổn định toàn diện các mặt công tác, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đoàn công tác kiểm tra quân số, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tại Ban CHQS xã Ngọc Lặc.

Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, Trung đoàn Bộ binh 21 tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với Ban CHQS xã Ngọc Lặc và Ban CHQS xã Lam Sơn, yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức và nền nếp hoạt động; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân, dự bị động viên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Ngọc Lê (CTV)