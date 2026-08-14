Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu kiểm tra bắn đạn thật

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với cán bộ, chiến sĩ lớp huấn luyện thứ ba, năm 2026 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Đây là nội dung kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ sử dụng vũ khí và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Trước khi bước vào kiểm tra, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, vũ khí trang bị; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, quy tắc an toàn, phân công nhiệm vụ cho cán bộ và các học viên tổ chức kiểm tra bắn đạn thật chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định.

Theo kế hoạch, các học viên thực hiện bài bắn số 1 bằng súng tiểu liên AK, bắn 5 viên ở tư thế nằm bắn, bắn từng phát một, cự ly 100 m, bia số 4A theo quy định của Bộ Công an.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá khả năng sử dụng vũ khí, độ chính xác, sự thuần thục trong thao tác; đồng thời kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật và quy tắc an toàn trên thao trường.

Quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình. Trước khi thực hiện bài bắn, cán bộ, chiến sĩ được phổ biến đầy đủ các quy định về an toàn, kiểm tra kỹ tình trạng vũ khí, đạn dược.

Việc kiểm tra bắn đạn thật là nội dung huấn luyện bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực chất trình độ, năng lực của từng cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra là cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung còn hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi kỹ thuật, thuần thục chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị và luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thái Thanh (CTV)