Đảo xa thêm xanh

Giữa trùng khơi, đảo Nẹ có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác ít, nguồn nước ngọt hạn chế. Nhưng bằng tinh thần tự lực, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ đã biến những khoảng đất sỏi đá thành vườn rau xanh, khu chăn nuôi. Từ đó, không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội, công tác tăng gia sản xuất còn trở thành một nét đẹp trong đời sống người lính nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Nẹ tăng gia sản xuất trên đảo.

Đặt chân lên đảo, màu xanh của những luống rau, giàn cây và khu chăn nuôi tạo ấn tượng đặc biệt. Rau ngót, cải, mồng tơi được gieo trồng luân phiên; các giàn bầu, bí, mướp sai quả; khu chăn nuôi có dê, lợn, gà, vịt với số lượng có thời điểm lên tới cả nghìn con. Để có được thành quả ấy, cán bộ, chiến sĩ phải vận chuyển đất, phân bón từ đất liền ra, cải tạo từng khoảng đất, tận dụng diện tích phù hợp để gieo trồng. Nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới tiêu được tính toán chặt chẽ, tiết kiệm. Khi thời tiết khắc nghiệt, cây trồng được che chắn, gia cố để hạn chế thiệt hại.

Từ vùng đất khô cằn, khu tăng gia từng bước hình thành mô hình vườn - chuồng phù hợp với điều kiện thực tế trên đảo. Sản phẩm thu được góp phần bổ sung nguồn thực phẩm tươi, sạch vào bữa ăn hằng ngày, đồng thời nâng cao khả năng chủ động bảo đảm hậu cần tại chỗ. Với người lính đảo, lao động tăng gia không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn là dịp rèn luyện tính cần cù, ý thức tiết kiệm và tinh thần trách nhiệm. Sau giờ huấn luyện, mỗi người một việc, cùng chăm sóc vườn rau, chuồng trại, từ đó thêm gắn bó với đồng đội và đơn vị.

Thượng úy Trịnh Văn Tưởng, Chính trị viên Đảo Nẹ cho biết: “Đơn vị xác định tăng gia sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng để chủ động bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống bộ đội. Chúng tôi tận dụng tối đa diện tích đất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện trên đảo, tổ chức chăm sóc theo mùa vụ và duy trì nền nếp. Quan trọng là phát huy được tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ, để mỗi người đều có trách nhiệm với công việc chung”.

Cùng với bảo đảm nguồn thực phẩm, đơn vị chú trọng xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường sinh hoạt, công tác chính quy. Tăng gia vì thế được gắn với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống bộ đội.

Giữa biển trời mênh mông, những luống rau xanh trên Đảo Nẹ không chỉ là thành quả của lao động. Đó còn là dấu ấn của ý chí vượt khó, sự đoàn kết và tinh thần tự lực của những người lính xa đất liền. Mỗi mầm xanh được vun trồng là thêm một phần chủ động trong bảo đảm hậu cần; mỗi giờ lao động là thêm một sợi dây gắn kết đồng chí, đồng đội.

Cùng với tăng gia, nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng biển được giao. Đơn vị đồng thời chủ động củng cố lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân khi có tình huống. Trong mùa mưa bão, việc hướng dẫn ngư dân neo đậu, tránh trú an toàn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Khi cần thiết, lực lượng và phương tiện được huy động kịp thời, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân. Những việc làm thiết thực ấy góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Từ những mảnh đất sỏi đá giữa trùng khơi, màu xanh vẫn được cán bộ, chiến sĩ Đảo Nẹ bền bỉ vun trồng. Đó là màu xanh của sự sống, của niềm tin và ý chí. Nơi đầu sóng, những người lính vẫn vừa chắc tay súng, vừa cần mẫn lao động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa