Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

Chiều 7/8, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Ban CHQS phường Sầm Sơn, Đại đội 17 Công binh thuộc Phòng Tham mưu và Đội Quy tập thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại tại Đại đội 17 Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, đồng chí Chỉ huy trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đinh Bạt Văn kiểm tra nơi ăn, ở, sinh hoạt của lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS phường Sầm Sơn.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)