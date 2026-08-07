Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Quốc phòng - An ninh

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

Ngọc Lê (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/8, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Ban CHQS phường Sầm Sơn, Đại đội 17 Công binh thuộc Phòng Tham mưu và Đội Quy tập thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

Chiều 7/8, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Ban CHQS phường Sầm Sơn, Đại đội 17 Công binh thuộc Phòng Tham mưu và Đội Quy tập thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại tại Đại đội 17 Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, đồng chí Chỉ huy trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

Đại tá Đinh Bạt Văn kiểm tra nơi ăn, ở, sinh hoạt của lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS phường Sầm Sơn.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Bộ chqs tỉnh #Phường Sầm Sơn #Kiểm tra #Ban thường vụ tỉnh ủy #Sẵn sàng chiến đấu #Đội quy tập #công tác #Khắc phục khó khăn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ biên phòng giúp dân tiếp cận công nghệ số

Cán bộ biên phòng giúp dân tiếp cận công nghệ số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều cách làm thiết thực, đưa công nghệ số...
Vững bền thế trận lòng dân nơi biên cương

Vững bền thế trận lòng dân nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng điệp núi rừng phía Tây xứ Thanh, bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu) đang từng ngày thay da đổi thịt. Từ những bước chân bám bản của người lính biên phòng, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, một “thế trận lòng dân” bền chặt đã được...
Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/7, Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030”. Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh