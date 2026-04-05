Sẵn sàng cho mùa du lịch khởi sắc

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của du lịch Thanh Hóa, phường Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và làm mới sản phẩm du lịch. Từ những con số tăng trưởng ấn tượng đến các giải pháp đồng bộ, địa phương đang sẵn sàng bước vào mùa du lịch 2026 với kỳ vọng khởi sắc, bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Hạ tầng du lịch Sầm Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo đà cho mùa du lịch khởi sắc.

Tạo đà từ kết quả ấn tượng

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu bước tiến mạnh mẽ của du lịch Sầm Sơn khi đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026. Theo thống kê, địa phương đã đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, phục vụ 17,38 triệu ngày khách, với tổng doanh thu đạt 17,48 nghìn tỷ đồng.

Một trong những yếu tố tạo nên sức bật cho du lịch Sầm Sơn chính là sự xuất hiện của hàng loạt công trình, sản phẩm du lịch mới. Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sunworld hay Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc... đã góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách. Cùng với đó, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp như khai trương lễ hội du lịch biển hay các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, hấp dẫn.

Không chỉ phát triển về quy mô, chất lượng môi trường du lịch cũng được chú trọng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý dịch vụ, phối hợp truyền thông được triển khai đồng bộ, tạo nên môi trường an toàn, văn minh cho du khách. Đây là yếu tố then chốt giúp Sầm Sơn giữ chân du khách và nâng cao uy tín trên bản đồ du lịch.

Bước sang năm 2026, ngay từ quý I du lịch Sầm Sơn đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi đón 998 nghìn lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 215 tỷ đồng, tăng 6,9%. Dù mới chỉ là giai đoạn đầu năm, nhưng những con số này cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng ổn định của du lịch địa phương. Trên cơ sở đó, phường Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2026 đón trên 9 triệu lượt khách, phục vụ 18,4 triệu ngày khách, doanh thu đạt khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, phường xác định vai trò then chốt của công tác lãnh đạo, điều hành. Ban Chỉ đạo hoạt động du lịch cùng UBND phường và các đơn vị liên quan đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, công tác quảng bá hình ảnh đất và người Sầm Sơn tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các sự kiện, lễ hội, hướng tới xây dựng thương hiệu “phường của lễ hội”.

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch được chú trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo điểm nhấn riêng cho Sầm Sơn. Nguồn lực xã hội hóa được huy động mạnh mẽ để nâng cấp hạ tầng, phát triển các dịch vụ mới. Song song với đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đội ngũ phục vụ đến các chủ cơ sở kinh doanh, hướng tới xây dựng hình ảnh mỗi người dân Sầm Sơn là một “đại sứ du lịch”.

Đồng bộ hạ tầng, làm mới trải nghiệm

Chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm 2026, phường Sầm Sơn đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng, chỉnh trang đô thị và làm mới sản phẩm du lịch.

Không gian lễ hội sôi động - điểm nhấn thu hút du khách đến với Sầm Sơn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phương án khai thác không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Với chiều rộng khoảng 30m dọc theo bãi biển, khu vực này sẽ được quy hoạch thành tổ hợp dịch vụ, tiện ích hiện đại như khu hubway, khu tắm tráng, không gian cây xanh, khu trải nghiệm và neo đậu tàu thuyền. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho bãi biển Sầm Sơn, vừa hiện đại, vừa thân thiện với môi trường.

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác chỉnh trang đô thị được triển khai quyết liệt. Các ki-ốt, mái che không phù hợp, lấn chiếm không gian công cộng đang được tháo dỡ, sắp xếp lại theo mẫu thiết kế thống nhất. Những khu vực trọng điểm như đường Hồ Xuân Hương, đền Độc Cước được đặc biệt chú trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách.

Đáng chú ý, mùa du lịch 2026 sẽ có nhiều điểm mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Lần đầu tiên phường bố trí các điểm tắm tráng miễn phí, bãi đỗ xe miễn phí theo giờ tại một số khu vực, góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho du khách. Đồng thời, các dịch vụ bãi biển sẽ được tổ chức chuyên nghiệp hơn, giá cả niêm yết công khai, minh bạch.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng, Sầm Sơn còn chú trọng làm mới sản phẩm du lịch. Các hoạt động trải nghiệm trên bãi biển như thể thao, team building, workshop nghệ thuật, chụp ảnh concept... được khuyến khích phát triển, tạo sự đa dạng và hấp dẫn.

Đặc biệt, từ 19h đến 24h các hoạt động ẩm thực, giải trí, biểu diễn nghệ thuật sẽ được tổ chức tại khu hubway và các không gian ven biển. Du khách có thể thưởng thức hải sản, tham gia các chương trình âm nhạc, xem phim, vui chơi trong không gian biển về đêm.

Không dừng lại ở mùa hè, phường Sầm Sơn còn hướng tới phát triển du lịch bốn mùa. Trong mùa thấp điểm, các không gian ven biển vẫn duy trì hoạt động, kết hợp tổ chức các sự kiện như lễ hội ẩm thực, giải thể thao, festival văn hóa... nhằm thu hút du khách quanh năm. Mỗi tháng sẽ có ít nhất một sự kiện, tạo nhịp điệu liên tục cho hoạt động du lịch.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ hạ tầng, môi trường, sản phẩm đến con người, phường Sầm Sơn đang “thay áo mới”, sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, hiện đại và thân thiện hơn trong mùa du lịch 2026.

Bài và ảnh: Trần Hằng