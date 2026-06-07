Tăng cường quản lý thị trường trong cao điểm du lịch và tiêu dùng

Mùa du lịch hè là thời điểm thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, kéo theo nhu cầu mua sắm, lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí tăng cao. Bên cạnh cơ hội thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng QLTT kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Sơn Trang 2, phường Sầm Sơn trong đợt cao điểm du lịch hè năm 2026.

Trước thực tế đó, lực lượng QLTT Thanh Hóa đang tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và nâng cao hình ảnh du lịch địa phương.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn hay các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng như Pù Luông luôn thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Vào mùa cao điểm, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hải sản, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, thời trang và các dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng đáng kể. Bên cạnh những cơ sở kinh doanh chấp hành tốt quy định pháp luật, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tình trạng nâng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng hoặc vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Để chủ động ổn định thị trường, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 20/4 đến hết ngày 25/9 trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung tại các địa bàn du lịch trọng điểm có lượng khách tăng cao trong mùa hè. Mục tiêu là tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm an toàn thực phẩm; đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và du khách.

Theo kế hoạch, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch và tiêu dùng như việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động thương mại điện tử và việc thực hiện các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát các hành vi lợi dụng mùa du lịch để “chặt chém”, ép giá khách hàng, gian lận trong đo lường, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Để nâng cao hiệu quả triển khai, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã chỉ đạo các Đội QLTT số 2, số 3, số 4 và số 12 - những đơn vị phụ trách các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch. Đồng thời, tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ lớn trong mùa du lịch hè.

Tại Sầm Sơn, Đội QLTT số 2 đã tăng cường kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh hải sản, đặc sản địa phương và các điểm bán hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, hạn chế tình trạng lợi dụng mùa du lịch để trục lợi.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng QLTT tiếp tục đẩy mạnh quản lý địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Thông qua công tác quản lý địa bàn, các đội QLTT kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về giá cả, nguồn cung hàng hóa hoặc các hành vi vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được lực lượng QLTT chú trọng thực hiện. Thông qua các đợt kiểm tra và làm việc trực tiếp với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền các quy định liên quan đến niêm yết giá, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh. Hoạt động tuyên truyền được triển khai tại các khu vực tập trung đông khách du lịch như bãi biển Sầm Sơn, khu du lịch biển Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn và các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong các đợt cao điểm du lịch không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chân chính. Đồng thời, góp phần giữ ổn định thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và xây dựng hình ảnh Thanh Hóa là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện đối với du khách.

Bài và ảnh: Chi Phạm