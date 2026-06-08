Đến thác Ma Hao trốn nóng ngày hè

Những ngày hè oi ả, nhiều người dân địa phương và du khách đã chọn lên thác Ma Hao, xã Linh Sơn để tận hưởng không khí mát lành giữa đại ngàn hùng vĩ.

Đông đảo du khách đến thác Ma Hao để trốn nóng ngày hè.

Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, thác được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt. Con đường dẫn vào khu vực thác uốn lượn qua những triền núi, bản làng người Thái và các thung lũng xanh mướt. Chỉ riêng hành trình đến đây thôi cũng đủ để du khách cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của miền sơn cước này. Càng tiến gần khu vực thác, không khí càng trở nên mát dịu. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên cảm giác thư thái, khác hẳn sự oi bức của những ngày hè nơi phố thị.

Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt để tham quan, vui chơi và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, dòng thác trắng xóa đổ qua những phiến đá lớn phủ rêu xanh rồi hòa vào hồ nước tự nhiên dưới chân thác. Tiếng nước chảy ầm ào vang vọng giữa núi rừng tạo nên âm thanh đặc trưng của đại ngàn. Dưới chân thác, từng nhóm du khách quây quần bên những phiến đá lớn; người ngâm mình trong dòng nước mát, người tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Những phiến đá nằm xen giữa dòng nước dưới tán rừng và màu xanh bạt ngàn của cây cối tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa bình yên.

Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ phường Hạc Thành chia sẻ: “Được ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, hít thở không khí trong lành giữa rừng, mọi người cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là các cháu, dịp nghỉ hè được bố mẹ đưa lên đây nên rất thích thú”.

Không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách, mùa hè cũng là thời điểm người dân bản Năng Cát bước vào mùa du lịch sôi động nhất trong năm. Theo ông Lò Văn Duẩn, Trưởng bản Năng Cát, vào mùa hè, nhất là những đợt nắng nóng kéo dài, lượng khách đến với thác Ma Hao tăng rõ rệt. Nhiều hộ dân trong bản tham gia làm du lịch cộng đồng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán sản phẩm địa phương nên cũng có thêm nguồn thu nhập.

“Khách đến đông, bà con cũng vui. Ngoài tăng thu nhập, người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ du khách”, ông Duẩn cho biết.

Sức hút của Ma Hao không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi những câu chuyện gắn liền với lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Tương truyền, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, khi bị quân Minh truy đuổi, nghĩa quân của Lê Lợi đã vượt qua dòng thác hiểm trở để thoát khỏi vòng vây. Tên gọi Ma Hao ngày nay được cho là bắt nguồn từ “Má Háo” trong tiếng Thái, nghĩa là “chó ngáp”, gắn với câu chuyện về con chó trung thành đã hy sinh để bảo vệ chủ. Trải qua nhiều thế hệ, câu chuyện ấy vẫn được người dân địa phương lưu truyền kể lại cho du khách như một phần ký ức của vùng đất. Chính yếu tố lịch sử, văn hóa đặc sắc càng làm cho hành trình khám phá Ma Hao trở nên thú vị hơn.

Rời khu vực thác, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá bản Năng Cát gần đó. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái với nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Những nếp nhà sàn nép mình dưới chân núi, những vườn cây xanh mát và khói bếp bảng lảng trong chiều muộn tạo nên khung cảnh bình yên đặc trưng của vùng cao. Đến với bản Năng Cát, du khách có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, thưởng thức các món ăn truyền thống và cảm nhận sự mến khách của người dân địa phương. Không ít du khách sau khi tắm thác đã lựa chọn lưu lại để trải nghiệm không gian văn hóa bản địa...

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua Khu Du lịch sinh thái bản Năng Cát - thác Ma Hao đã đón khoảng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Những năm gần đây, lượng khách đến với khu du lịch có xu hướng tăng, đặc biệt vào mùa hè và các dịp nghỉ lễ. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Mục tiêu không chỉ là thu hút du khách mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Với nhiều người, lên Ma Hao không đơn thuần là hành trình tránh nóng. Đó còn là dịp để tạm rời xa nhịp sống hối hả, tìm về với thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên của núi rừng và khám phá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Đình Giang