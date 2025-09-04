Sẵn sàng cho Lễ khai giảng đặc biệt, năm học 2025-2026

Chào đón năm học mới 2025-2026, thầy trò các nhà trường trong toàn tỉnh đang hoàn tất những công việc cuối cùng cho Lễ khai trường đặc biệt diễn ra vào sáng mai (5/9).

Thầy trò Trường THCS Trần Mai Ninh tập duyệt, chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Năm nay, lễ khai trường sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào đúng 8h ngày 5/9. Đồng thời sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc trong phạm vi cả nước thông qua sóng truyền hình và hạ tầng đường truyền do đơn vị viễn thông cung cấp.

Lễ khai giảng năm nay là sự kiện đặc biệt, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục Việt Nam với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Tại Thanh Hóa, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 5/9/2025, học sinh các nhà trường sẽ tập trung, ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp; văn nghệ chào mừng (nếu có); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng các nhà trường.

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, các đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức. Các nghi lễ quan trọng sẽ được thực hiện ở chương trình chung, gồm chào cờ, hát quốc ca. Dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường.

Trường THCS Trần Mai Ninh là đơn vị được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tham gia điểm cầu kết nối với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành, đơn vị được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tham gia điểm cầu trực tuyến kết nối qua hệ thống Hội nghị truyền hình để truyền hình ảnh, không khí Lễ khai giảng về điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Để bảo đảm việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và Lễ khai giảng năm học 2025-2026 thực sự có ý nghĩa, trang trọng, hòa chung với không khí cả nước, Trường THCS Trần Mai Ninh đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt.

Thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh cho biết: "Để chuẩn bị cho Lễ khai giảng đặc biệt năm nay, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị kỹ thuật, kiểm tra hệ thống đường truyền internet, màn hình LED về chất lượng âm thanh, hình ảnh. Trường cũng đã phân công đội ngũ trực kỹ thuật tại chỗ để xử lý mọi tình huống phát sinh về thiết bị, nguồn điện, mạng để bảo đảm tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh rõ nét đảm bảo không khí trang trọng của buổi lễ."

Trong chiều nay (4/9), nhà trường sẽ tổng duyệt chương trình lần cuối để đảm bảo mọi khâu chuẩn bị đều chu đáo và chuẩn chỉnh nhất.

Trường THPT Đào Duy Từ đã lắp đặt xong màn hình LED cỡ lớn và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng.

Tại Trường THPT Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, thầy giáo Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với VNPT Thanh Hóa đã lắp đặt và chạy thử màn hình LED cỡ lớn; tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng...

Tại khu vực miền núi của tỉnh, nơi chịu ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, các nhà trường gấp rút đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khử khuẩn, vệ sinh môi trường trường học... đảm bảo các trường đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2025 - 2026 theo đúng kế hoạch.

Giáo viên Trường Mầm non Thiết Ống trang trí lại lớp học, chuẩn bị chào đón các em học sinh bước vào năm học mới.

Cô giáo Trịnh Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Ống, cho biết: "Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất; phối hợp với Trung tâm Y tế phun tiêu độc khử trùng; tranh thủ trời nắng để giặt giũ và phơi khô chăn màn, đồ chơi, thiết bị; trang trí lại khuôn viên trường, lớp học...

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và là sự kiện quan trọng, mở đầu năm học mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành giáo dục, là dịp ôn lại truyền thống, hướng tới tương lai với khí thế và quyết tâm “Kỷ cương - sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Tin liên quan: Khí thế mới trước thềm năm học mới Những ngày này, tại các đơn vị trường học trong toàn tỉnh, không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Từ cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), huy động học sinh (HS) ra lớp đã, đang được các đơn vị trường hoàn tất, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2025-2026.

Linh Hương