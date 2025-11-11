Hotline: 0822.173.636   |

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 11/11, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Thủ Lộc, xã Tiên Trang.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Thủ Lộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Thủ Lộc đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thôn thời gian qua.

Thôn Thủ Lộc hiện có 262 hộ, 1.037 nhân khẩu. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua. Năm 2020, thôn Thủ Lộc đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ vui mừng được chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thủ Lộc. Đồng thời, đề nghị cán bộ, Nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thực hiện quyết liệt các công việc, mục tiêu đã đặt ra. Tập trung khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc xã hội ngay từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực sự gương mẫu trong lời nói và hành động theo phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân”, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Thiếu tướng Tô Anh Dũng trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thủ Lộc bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại ngày hội, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Thủ Lộc bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trịnh Thị Hà là hộ cận nghèo ở thôn Thủ Lộc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Thiếu tướng Tô Anh Dũng trao quà cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tiên Trang

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh và cá nhân Thiếu tướng Tô Anh Dũng trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn.

Phan Nga

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
