Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp với cách thức làm việc mới và chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Lãnh đạo xã Yên Phú thăm mô hình trồng nấm của người dân.

Phường Đông Quang có quy mô dân số xếp thứ 6/166 phường, xã; diện tích xếp thứ 3/19 phường của cả tỉnh. Đây là phường đô thị nhưng xuất phát điểm là vùng nông thôn với 6 xã thuộc huyện Đông Sơn cũ. Cũng như nhiều địa phương khác, sau khi thành lập, phường gặp không ít khó khăn về nơi làm việc; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế; khối lượng công việc lớn nên nhiều phần việc không xử lý kịp thời...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường Đông Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy đã lãnh đạo UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Trong quý III, thu ngân sách của phường đạt hơn 570 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao. Từ khi vận hành bộ máy mới, phường đã xây dựng phương án xử lý các dự án tiếp nhận từ TP Thanh Hóa (cũ) và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, phường đã vận động thành lập được 30 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập trong 9 tháng lên 112 doanh nghiệp, đạt 86% kế hoạch tỉnh giao. Thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số, phường đã làm việc với 3 nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone để phủ sóng di động 4G đến 100% tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; hệ thống internet cáp quang phủ sóng đến 90% hộ dân; 100% văn bản đi và đến được cán bộ, công chức xử lý trên hệ thống... Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Đông Quang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng trong những tháng cuối năm.

Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí đổi mới và tinh thần vượt khó, sau khi thành lập mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Sơn đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Trên địa bàn phường hiện có 7 chợ (1 chợ đầu mối phía Tây, 6 chợ truyền thống) và các cửa hàng tiện lợi như VinMart, hệ thống cửa hàng kinh doanh truyền thống nên Đông Sơn tập trung phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, phường tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được 25ha để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản.

Để thu hút các nguồn lực cho phát triển, phường Đông Sơn đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp. Cùng với các lĩnh vực kinh tế, sự chuyển biến tiến bộ của văn hóa - xã hội cũng góp phần quan trọng làm tươi sáng hơn diện mạo của phường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường có 10 hộ cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm, trong đó có 9 hộ xây mới (80 triệu đồng/nhà), 1 hộ cải tạo (50 triệu đồng/nhà). Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tính từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Đảng ủy phường đã tiếp 2 lượt công dân, lãnh đạo UBND phường tiếp 14 buổi theo lịch, cán bộ tiếp thường xuyên 211 lượt công dân, không có vụ việc đông người. Đến hết tháng 10, trong số 32 chỉ tiêu đề ra năm 2025, phường Đông Sơn có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; các chỉ tiêu còn lại phấn đấu đạt và vượt so với chỉ tiêu giao.

Qua tìm hiểu của phóng viên và các buổi kiểm tra của lãnh đạo tỉnh tại các phường, xã, nhiều khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được chỉ rõ, như: Năng lực một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu khi nhiều nhiệm vụ phức tạp thuộc cấp huyện chuyển về cho cấp xã; việc sử dụng cùng lúc 3, 4 công sở hiện nay gây khó khăn trong triển khai công việc; hạ tầng công nghệ thông tin cũng là điểm nghẽn khi nhiều nơi chưa đồng bộ...

Nhận diện rõ yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều động 160 công chức khu vực đồng bằng, đô thị đến làm việc tại các xã còn thiếu, giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã mới. UBND tỉnh cũng đã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các phường, xã; rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ ngân sách theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các xã, phường hoạt động ổn định. Bám sát vào các khó khăn, vướng mắc phát sinh, các Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tăng cường tập huấn cho cán bộ, công chức của 166 xã, phường.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực vượt khó của các phường, xã, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần đưa Thanh Hóa thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2025. Nổi bật như GRDP ước tăng 8,19% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 44.067 tỷ đồng, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao, đứng thứ 9 cả nước; giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.950 tỷ đồng, cao hơn bình quân chung của cả nước. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Kết quả này là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025.

Bài và ảnh: Tố Phương