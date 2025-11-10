Bữa cơm ấm tình đoàn kết

Bữa cơm ở quê ngày cuối tuần vừa rồi tôi được bác trưởng ban công tác mặt trận thôn báo trước đó cả tuần. Giấy mời ghi lý do là về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn, nhưng ai cũng biết sau phần nghi thức sẽ có tiệc liên hoan. Việc ấy đã thành lệ, cứ đầu tháng 11 chuẩn bị đến ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) những người xa quê chúng tôi lại đợi chờ.

Ở khu phố nơi tôi cư trú năm nào cũng tổ chức tọa đàm nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhưng buổi lễ này ở quê nhà vẫn có sức hút riêng. Bởi sau các nghi thức của buổi lễ, luôn có bữa cơm thân tình.

Khi mà các dịch vụ nấu ăn có ở khắp nơi, thì người dân trong thôn vẫn chọn cách tự tay làm.

Thực đơn do người dân cùng tham gia và thực phẩm phần nhiều cũng do họ cung cấp. Từ tối hôm trước người trong thôn đã tập trung về nhà văn hóa chuẩn bị trước những thứ có thể. Trong khi buổi lễ diễn ra bên trong nhà văn hóa, thì bữa cơm cũng được gấp rút chuẩn bị ở trước sân. Sự đoàn kết cứ thế diễn ra từ không gian buổi lễ đến không gian bếp núc và trở thành cao trào khi buổi tiệc bắt đầu. Nhìn cảnh người trong thôn cùng nhau quây quần bên những mâm cơm, cùng trò chuyện rôm rả, thăm hỏi, chúc tụng nhau và thưởng thức những món ăn bình dị nhưng ấm tình làng, nghĩa xóm do chính tay mình chuẩn bị mới thấy hết ý nghĩa của bữa cơm đặc biệt này.

Khi cuộc sống trở nên khá giả hơn chẳng còn mấy ai thiếu một bữa ăn hay một không gian tiệc tùng. Nhưng bữa cơm đại đoàn kết ở các khu dân cư vào dịp này vẫn thúc giục người ta vì nhiều lẽ. Những người tất bật ngược xuôi cả năm và nhiều người xa quê đều có chung một lý do, một không gian để sống chậm lại, cùng nâng ly, chung một chiếc micro để tâm sự, thể hiện năng khiếu của mình và chung một sân khấu để cùng xem những tiết mục văn nghệ đúng nghĩa cây nhà lá vườn do chính người làng, người xóm biểu diễn.

Trong không gian ấy tình nghĩa người làng thêm thắt chặt, trách nhiệm được đề cao thêm. Và nếu có khúc mắc có lẽ cũng sẽ được hóa giải.

Bữa cơm đúng như tên gọi của nó: “Bữa cơm đoàn kết”. Qua bữa cơm để giúp hàn gắn rạn nứt ở các khu dân cư, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, người dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế góp phần xây dựng làng quê thêm phát triển.

Tuệ Minh