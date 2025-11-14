Giáo dục thể chất cho học sinh - nhiệm vụ song hành cùng chất lượng

Song hành với nhiệm vụ giảng dạy các môn văn hóa, công tác giáo dục thể chất (GDTC) cho học sinh luôn được ngành giáo dục và các nhà trường coi trọng, với mục tiêu rèn luyện thể lực cho học sinh, giúp các em bảo đảm sức khỏe trong học tập, từng bước phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.

Học sinh Trường THCS Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn trong giờ học thể dục.

GDTC là một môn học chính khóa nằm trong chương trình giáo dục quốc gia nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản cho người học thông qua bài tập và trò chơi vận động. Hiện nay, đội ngũ giáo viên thể dục ở các trường học trên toàn tỉnh cơ bản ổn định và được bồi dưỡng nâng cao kiến thức thường xuyên đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) ở các đơn vị trường từ mầm non đến THPT cũng được quy hoạch và từng bước đầu tư theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Tại Trường Mầm non Quảng Đức, xã Lưu Vệ, để hoạt động GDTC cho trẻ đạt hiệu quả cao, ngoài bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhà trường đã đầu tư xây dựng môi trường GDTC đa dạng, khoa học cả bên trong và bên ngoài lớp học. Trong đó khu phát triển vận động liên hoàn ngoài trời được quy hoạch rộng 150m2 với nhiều thiết bị như: cầu trượt, xích đu, bập bênh... phù hợp với từng nhóm tuổi. Đặc biệt, nhiều năm qua, ngoài các tiết học GDTC trong lớp, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động vận động ngoài trời gắn với các trò chơi như: “Chuyền bóng qua đầu”, “Đưa thực phẩm về kho”... Theo cô giáo Vũ Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Đức, những trò chơi này không chỉ tạo hứng thú cho trẻ mỗi khi đến trường mà còn góp phần phát triển toàn diện thể lực và kỹ năng phối hợp tay - mắt, sự khéo léo trong vận động. Những năm gần đây, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao ở Trường Mầm non Quảng Đức luôn ở mức cao; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chỉ chiếm dưới 2%.

Xác định rõ mục đích, yêu cầu cũng như vai trò, ý nghĩa của hoạt động GDTC đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho việc tập luyện, học tập của học sinh, Trường THCS Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn luôn thực hiện nghiêm túc dạy môn thể dục theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bảo đảm dạy đúng và dạy đủ 2 tiết/tuần. Cô giáo Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Đại, cho biết: “Nhà trường đã được đầu tư nhà đa năng, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để công tác GDTC cũng như các hoạt động TDTT của nhà trường diễn ra theo kế hoạch bất luận thời tiết nắng nóng hay mưa gió. Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả GDTC, ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, bảo đảm mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng vận động, giáo dục các tố chất thể lực và hình thành thói quen tập luyện TDTT cho học sinh”.

Theo đánh giá của phòng chuyên môn Sở GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của ngành, nhiều năm qua, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chương trình GDTC chính khóa có nền nếp theo quy định cũng như hoạt động TDTT ngoại khóa. Nhiều đơn vị trường đã sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thể chất thông qua các bài võ nhạc vovinam, dân vũ, thể dục nhịp điệu... thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia, tạo không khí học đường sôi động, tích cực, thân thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đánh giá của ngành giáo dục cũng cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra đối với hoạt động GDTC cho học sinh. Trong đó đáng chú ý là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trường còn thiếu so với nhu cầu sử dụng; một số trường sân tập luyện TDTT ngoài trời chưa bảo đảm về điều kiện, diện tích. Đặc biệt, với phân phối chương trình 2 tiết chính khóa/tuần, nội dung bộ môn GDTC không chỉ ít về thời gian học mà còn nghèo nàn về nội dung. Ngoài các nội dung học chủ yếu là về điền kinh và thể dục như: chạy, đá cầu, nhảy cao, nhảy xa, các bài tập thể dục... rất ít trường có điều kiện giảng dạy các bộ môn được nhiều học sinh yêu thích như bơi lội, các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... Thêm vào đó, tâm lý “môn chính”, “môn phụ” cũng là một rào cản khiến cho hoạt động GDTC trong các nhà trường bị xem nhẹ...

Những khó khăn, hạn chế trên đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa từ nhiều phía để hoạt động GDTC cho học sinh phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề, song hành cùng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, ngành giáo dục tiếp tục tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng sân chơi, bãi tập, tạo dựng môi trường học đường năng động, tích cực. Mỗi nhà trường cần tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa, xây dựng các loại hình câu lạc bộ TDTT tạo môi trường cho học sinh học tập, rèn luyện. Mỗi giáo viên cần tích cực cải tiến phương pháp dạy học vì sự phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và nhân cách của học sinh. Thực tế đã minh chứng, một nền giáo dục thành công không chỉ đào tạo nên những cá nhân giỏi về tri thức, mà còn nuôi dưỡng thể lực khỏe mạnh, tự tin, giàu năng lượng sống.

Bài và ảnh: Phong Sắc