Cử tri xã Yên Định kiến nghị một số nội dung liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 7/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Xuân Thuý, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định đã tiếp xúc cử tri tại xã Yên Định trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Qua nghe báo cáo, cử tri xã Yên Định bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2025; đồng thời phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri đề nghị cần có phương án quản lý, sử dụng tài sản công ở xã Định Liên cũ sau khi sáp nhập cho phù hợp, tránh lãng phí; đồng thời xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quy định về chế độ và hoạt động của hội đặc thù sau sắp xếp.

Ngoài ra, cử tri xã Yên Định kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư hệ thống mương tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác tại khu vực thị trấn Quán Lào cũ...

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo xã Yên Định đã phát biểu giải trình các nội dung theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của cử tri xã Yên Định.

Đồng chí biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; đồng thời phân tích, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Hà