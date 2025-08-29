Khí thế mới trước thềm năm học mới

Những ngày này, tại các đơn vị trường học trong toàn tỉnh, không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Từ cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), huy động học sinh (HS) ra lớp đã, đang được các đơn vị trường hoàn tất, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2025-2026.

Học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (phường Hạc Thành) trong ngày tựu trường năm học 2025-2026.

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và ngành giáo dục, năm học mới 2025-2026, Trường Tiểu học Hoằng Kim, xã Hoằng Phú đưa vào sử dụng khu nhà 3 tầng với 18 phòng học mới. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách địa phương, nhà trường cũng đã cải tạo lại các phòng chức năng, xây dựng mới khu nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ, sân chơi bãi tập, khuôn viên sân trường... Theo thầy giáo Trần Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Kim, kinh phí đầu tư các hạng mục, công trình này khoảng trên 20 tỷ đồng. Hiện các công trình đã được bàn giao cho nhà trường để sẵn sàng bước vào năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Được biết, ngoài các hạng mục trên, Trường Tiểu học Hoằng Kim còn được chính quyền địa phương đầu tư mua mới 200 bộ bàn ghế HS, 16 bộ bàn ghế GV và 16 bảng từ phục vụ dạy và học. “CBGV nhà trường rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương đầu tư đồng bộ CSVC, trang thiết bị giáo dục trước thềm năm học mới 2025-2026. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng để tập thể sự phạm nhà trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới” - thầy giáo Trần Việt Hà chia sẻ.

Không chỉ Trường Tiểu học Hoằng Kim, tại Trường THCS Hoằng Kim hay Trường Mầm non Hoằng Kim thuộc xã Hoằng Phú, nhiều hạng mục như phòng, lớp học, khuôn viên sân trường, cổng trường... cũng được các nhà trường chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới để chào đón năm học mới 2025-2026 với khí thế mới. Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, Hoàng Thị Oanh cho biết: “Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, UBND xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát điều kiện dạy và học trước khi bước vào năm học mới tại 11 trường học thuộc các cấp học trên địa bàn xã. Qua kiểm tra và nắm bắt từ thực tiễn, UBND xã đã quyết định hỗ trợ các nhà trường tu sửa, thay thế các trang thiết bị cũ, xuống cấp như đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, máy vi tính, bàn ghế HS, GV cho các nhà trường với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các công trình sửa chữa, nâng cấp, mua sắm mới đã hoàn thành, bảo đảm phục vụ tốt cho năm học mới 2025-2026”.

Tại xã Thọ Lập, cùng với việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng CSVC, trang thiết bị dạy học ở từng trường học, ngay trong đầu tháng 8/2025, Thường trực UBND xã đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo các trường học trên địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBGV và chỉ đạo các nhà trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong năm học mới 2025-2026. Được biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thọ Lập có 9 trường học thuộc cả 3 cấp học với tổng số hơn 4.000 HS. Trong đó, cấp mầm non có 3 trường với 38 lớp, 1.119 HS; cấp tiểu học có 3 trường với 53 lớp, 1.655 HS và cấp THCS có 3 trường với 35 lớp, 1.393 HS. Tính đến nửa cuối tháng 8/2025, các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới như CSVC, thiết bị dạy học, sắp xếp ổn định đội ngũ CBGV, công tác vệ sinh trường, lớp... ở các nhà trường trên địa bàn xã Thọ Lập đã cơ bản hoàn tất. Nhờ chủ động trong khâu chuẩn bị, cùng với đó là sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương nên CBGV các trường đều phấn khởi, hào hứng chào đón năm học mới 2025-2026.

200 bộ bàn ghế học sinh mới được chính quyền địa phương đầu tư, mua sắm cho Trường Tiểu học Hoằng Kim, xã Hoằng Phú trước thềm năm học mới 2025-2026.

Có thể thấy, công tác chuẩn bị cho năm học 2025-2026 đã và đang tạo khí thế mới trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục với mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở các đơn vị trường. Vì vậy, tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như: Trung Thành, Hiền Kiệt, Pù Nhi, Quang Chiểu... công tác này cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các nhà trường vào cuộc quyết liệt. Trong đó, việc chuẩn bị về đội ngũ CBQL, GV được thực hiện công khai, dân chủ; công tác tu sửa, xây mới hệ thống CSVC trường, lớp học, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ dạy học được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng dạy và học trong cả năm học, các nhà trường cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, như: tập trung thực hiện tốt hoạt động giáo dục theo yêu cầu của ngành; tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là nêu cao vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên môn; không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy; tiếp tục tham mưu đầu tư CSVC, thiết bị giáo dục phù hợp với từng địa phương và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

Tin chắc rằng, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự quyết tâm của đội ngũ thầy và trò, năm học 2025-2026 hoạt động giáo dục của mỗi địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung sẽ “gặt hái” được nhiều thành tích, góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của tỉnh nhà ngày một phát triển.

Bài và ảnh: Phong Sắc