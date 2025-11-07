Xử phạt 4 thanh niên không có mặt đúng thời gian, địa điểm sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh niên trên địa bàn do không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân mà không có lý do chính đáng.

Trong các ngày từ 22-25/10, gần 400 thanh niên của xã Thiệu Hóa đã có mặt để khám sơ tuyển NVQS, nghĩa vụ CAND.

Các cá nhân vi phạm gồm: Nguyễn Khắc Hoàng Thái, sinh năm 2004, ở khu phố Tra Thôn; Lê Văn Minh, sinh năm 2003, ở khu phố Phú Thịnh; Ngô Hoàng Huy, sinh năm 2001 và Hoàng Quốc Huy, sinh năm 2003, đều ở khu phố 4, xã Thiệu Hóa.

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; đồng thời xét tình tiết tăng nặng theo điểm k, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), do các đối tượng có hành vi trốn tránh, không hợp tác với tổ công tác khi đến làm việc, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4,5 triệu đồng.

UBND xã Thiệu Hóa đã giao quyết định đến từng cá nhân, yêu cầu nghiêm túc chấp hành việc nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp cố tình không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; đồng thời mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải chịu thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.

Thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu cho biết: “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cần thiết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo công bằng, nghiêm minh trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Nhằm bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt kết quả cao, chính quyền xã Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để mỗi thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa, trách nhiệm và vinh dự khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, nắm chắc nguồn, quản lý tốt công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng và chất lượng.

Thanh Mai (CTV)