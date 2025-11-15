Trường THPT Tô Hiến Thành: 30 năm hành trình vươn mình

Vượt qua bao gian khó, các thế hệ thầy trò Trường THPT Tô Hiến Thành (Thanh Hoá) đã viết nên trang sử tự hào về hành trình 30 năm khơi nguồn tri thức, nỗ lực vươn mình đầy cảm hứng.

Học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành trong một lễ chào cờ.

Chặng đường đầy tự hào

Cách đây vừa tròn 30 năm, trước nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh TP Thanh Hóa cũ, ngày 9/9/1995, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1680 về việc thành lập Trường PTTH BC Tô Hiến Thành (nay là Trường THPT Tô Hiến Thành).

Trường đóng trên địa bàn phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa (nay là Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhằm mục đích thu hút học sinh các phường, xã phía Đông của thành phố và vùng phụ cận.

Sự ra đời của Trường THPT Tô Hiến Thành là sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, thể hiện tầm nhìn chiến lược xây dựng mạng lưới trường THPT.

Năm học đầu tiên (1995-1996), trường chỉ có 7 cán bộ giáo viên, 152 học sinh, hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Phạm Chấn - một người thầy giản dị, tâm huyết với nghề.

Những ngày đầu, chưa có địa điểm chính thức, nhà trường phải dạy và học nhờ tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy trò nhà trường đã kiên cường vượt qua, bền bỉ thắp sáng ngọn lửa “dạy tốt, học tốt”.

Bước sang năm học thứ 2 (1996-1997), trường được nhận địa điểm chính thức là khu nhà xưởng của Công ty xây dựng K2 và tuyển sinh thêm 6 lớp. 3 phòng học đầu tiên được cải tạo sơ sài từ nhà xưởng cũ, giữa khu đất trống trải ngập cỏ. Chưa có tường rào, chưa có cổng trường, chưa có điện sáng nhưng hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch năm học. Cả hội đồng giáo dục với hơn 10 người vừa lo tuyển sinh, vừa giảng dạy, giáo dục học sinh... Sự ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả của Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường từ những năm đầu.

Từ chỗ ban đầu có 3 lớp, số lượng học sinh của nhà trường ngày càng tăng. Đến năm học 2003-2004, nhà trường đã có 29 lớp với 1.700 học sinh, khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục của nhà trường trong hành trình “gieo tri thức, gặt niềm tin”.

30 năm qua, từ ngôi trường Tô Hiến Thành đã có hơn 12.000 học sinh tốt nghiệp.

Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, trường bắt đầu đứng trước những khó khăn mới. Lộ trình chuyển đổi loại hình hoạt động đã gây ra nhiều biến động và khó khăn cho trường trong giai đoạn 2005-2010. Phụ huynh lo lắng, học sinh không yên tâm học tập, tuyển sinh không đủ chỉ tiêu... Đó là những năm tháng không thể nào quên với những thầy, cô giáo làm việc tại trường.

Nếu như giai đoạn 10 năm trước, tập trung xây dựng trường thì đây là lúc phải giữ trường. Chính trong khó khăn ấy đã làm sáng lên phẩm chất của các thầy cô dưới mái trường THPT Tô Hiến thành. Những trang giáo án vẫn mở rộng, lời thầy cô vẫn ấm áp, học sinh hăng say học tập và trưởng thành trong sự dẫn dắt tận tình của thầy cô.

Tháng 5/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển đổi các trường bán công sang loại hình công lập, mở ra cơ hội đồng thời cũng là thách thức không nhỏ cho nhà trường khi yêu cầu của xã hội đối với giáo dục ngày càng cao. Sự cách biệt về chất lượng của trường và các trường THPT công lập trên địa bàn là rất lớn. Sự thay đổi không thể là ngày một ngày hai, vậy làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục khi chất lượng tuyển sinh đầu vào vẫn thấp, cơ sở vật chất khó khăn?

Sau nhiều trăn trở, cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường quyết định phải xây dựng nền nếp học đường như một khâu đột phá mạnh mẽ, đưa nhà trường từng bước vững chắc đi lên.

Tự hào truyền thống, tiếp bước đi lên

Học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành tham gia và đoạt gải cao tại Cuộc thi “Âm vang xứ Thanh”.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ chỉ có 7 cán bộ giáo viên biên chế, hiện nay con số ấy được nâng lên 74 người với 6 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có gần 45% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tập thể giáo viên nhà trường là những thầy, cô giáo có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì vậy đã tạo được lòng tin đối với phụ huynh, học sinh và xã hội.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “dạy tốt học tốt”, nhiều thầy giáo, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, được đón nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng thưởng giấy khen của Sở GD&ĐT, bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với hoạt động chuyên môn, phong trào nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được tổ chức thường xuyên. Nhà trường đã có gần 100 SKKN của 42 giáo viên được xếp loại cấp tỉnh. Nhiều thầy cô nhiều lần có SKKN được xếp loại cấp tỉnh. Nhiều thầy cô tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà trường đã có 10 đề án “Dạy học theo chủ đề tích hợp” đoạt giải cấp tỉnh trong đó 1 giải Ba cấp quốc gia lĩnh vực Toán học của cô giáo Hồ Kim Thư. Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học có nhiều đề tài đoạt giải cấp tỉnh, trong đó đề tài “Cáng cứu thương nổi THT” do 2 học sinh Nguyễn Hữu Mạnh và Lê Tiên Phong lớp 12A3 khóa (2019-2022) do thầy Lê Trọng Lâm hướng dẫn đoạt giải Nhì cấp tỉnh và được lựa chọn là một trong 2 đề tài của ngành giáo dục dự triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn cũng như công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Vì vậy, học sinh không chỉ chăm ngoan mà còn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Trong 30 năm qua, nhờ sự tận tình, tâm huyết của các thầy cô giáo, sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình của các em học sinh, nhà trường đã có hơn 200 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Hằng năm tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá chiếm từ 85-98%; tỉ lệ xếp loại văn hoá khá, giỏi đạt từ 25-40%. Mỗi năm có từ 80 - 90% học sinh đỗ đại học và cao đẳng. Học sinh tự tin tham gia các cuộc thi như: “Âm vang xứ Thanh”, “Khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên”, “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn”, thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa...

Tiêu biểu như học sinh Nguyễn Vũ Hoàng (niên khóa 2009-2012) đoạt giải cấp quốc gia trong cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Tại sân chơi trí tuệ Âm vang xứ Thanh nhà trường đều có học sinh lọt vào các vòng trong, đặc biệt năm học 2025-2026 học sinh Trần Doãn Minh Nguyên, lớp 12B4 đã ghi tên mình vào trận chung kết Âm vang xứ Thanh lần thứ 19 đúng dịp nhà trường tròn 30 năm tuổi.

Trong các cuộc thi thể dục thể thao, hội thao quốc phòng an ninh, Hội khỏe Phù Đổng, nhà trường đều có học sinh tham gia ở nhiều bộ môn và đạt được thành tích cao, như học sinh Dương Bá Gia Bảo, lớp 12A9 khóa 2022-2025 đoạt huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ vua U17 toàn quốc. Nhiều năm liền các đoàn học sinh thi thể dục thể thao, quốc phòng an ninh đều đoạt giải cao.

30 năm qua, từ ngôi trường thân yêu này, hơn 12.000 học sinh đã toả đi khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ, nhà giáo, doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, hoặc trực tiếp lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cô trò Trường THPT Tô Hiến Thành trong giờ học.

Từ buổi đầu thành lập, nhà trường chỉ có 2 đảng viên, đến nay Đảng bộ đã có 44 đồng chí, chiếm 63,7% tổng số cán bộ giáo viên trong biên chế. Nhiều năm liên tục, Chi bộ nay là Đảng bộ nhà trường được công nhận là chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tổ chức Công đoàn nhà trường thực sự là tổ ấm, là nơi lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên. Tổ chức Đoàn Thanh niên cũng đã làm tròn sứ mệnh là lực lượng xung kích, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của nhà trường.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng như các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tham gia tích cực, góp phần tạo nên môi trường học tập lành mạnh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu nghề, yêu trường lớp.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Tô Hiến Thành là dịp để nhìn lại hành trình xây dựng, khẳng định bản sắc riêng và cũng là cột mốc mở ra chương mới với những thành công và giá trị mới trong hành trình vun đắp trí tuệ, khơi dậy đam mê, xây dựng nhân cách, đạo đức và trách nhiệm công dân cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy trò Trường THPT Tô Hiến Thành đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nhiều năm liền được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Công đoàn trường được Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa khen thưởng, Hội Chữ thập đỏ được tặng bằng khen của Trung ương Hội, Đoàn trường được Tỉnh đoàn khen thưởng... Thầy giáo Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, chia sẻ: “30 năm là hành trình đầy gian khó, nhưng cũng hết sức vẻ vang của biết bao thế hệ thầy cô và học trò đã miệt mài cống hiến, để hôm nay nhà trường tự hào bước vào giai đoạn mới với tâm thế vững vàng. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành đã và đang nỗ lực thi đua “dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để xứng đáng truyền thống hiếu học của quê hương, xứng đáng với niềm kỳ vọng của lãnh đạo và Nhân dân địa phương, đưa nhà trường phát triển ngang tầm với các trường công lập trong khu vực”.

Linh Hương