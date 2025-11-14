Triển khai các hoạt động ngoài giờ chính khóa: Vẫn còn những băn khoăn

Cùng với việc trang bị kiến thức các môn văn hóa, thì việc linh hoạt triển khai các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, khuyến khích tư duy sáng tạo, giúp rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, tự tin, thích ứng với môi trường sống... đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động ngoài giờ chính khóa vẫn còn những băn khoăn.

Hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước “Tổ quốc trong tim” của cô, trò Trường Tiểu học Hải Nhân (phường Tĩnh Gia).

Tại Trường Tiểu học Hải Nhân, phường Tĩnh Gia, ngoài các môn học bắt buộc theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thì nhà trường còn tăng cường lồng ghép các hoạt động STEM theo bài học, môn học, đồng thời tổ chức ngày hội STEM ngoài giờ chính khóa. Đối với môn tiếng Anh, nhà trường đã sắp xếp, phân công giáo viên dạy làm quen với môn tiếng Anh từ lớp 2.

Các hoạt động kỹ năng sống cũng được nhà trường tổ chức dạy học theo tài liệu kỹ năng an toàn giao thông đã được trang cấp. Ngoài ra, các tổ chuyên môn của nhà trường cũng xây dựng nội dung rèn kỹ năng từ những kỹ năng đã được hình thành của các môn học và hoạt động giáo dục trong từng tuần. Hoặc từ những vấn đề cần thiết thông qua các hoạt động theo dõi, thực hiện nền nếp của Liên đội.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Nhân, Đỗ Thị Thu, cho biết: “Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, hàng tuần, hàng tháng, nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh, thông qua việc khảo sát nhu cầu của học sinh mong muốn được tổ chức những hoạt động nào để nhà trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tổ chức cho phù hợp. Điều này không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất mà còn giúp phát huy năng lực của giáo viên trong việc tự thiết kế, xây dựng chương trình, nội dung giáo dục để tổ chức những nội dung giáo dục thiết thực cho học sinh. Bên cạnh đó, việc nhà trường tự tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp mà không liên kết đào tạo với các trung tâm cũng giúp giảm mức đóng góp cho phụ huynh.

Để kịp thời hướng dẫn các nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông, ngay trước thềm năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 3153/SGDĐT-GDPT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026. Trong đó, có nội dung đẩy mạnh giáo dục STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Tuy nhiên, để triển khai những tiết học này ngoài giờ chính khóa, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 6 Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Theo đó, tài sản công tại các cơ sở giáo dục chỉ được sử dụng vào các mục đích phục vụ cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu và các hoạt động công vụ của đơn vị. Nếu triển khai dạy tiếng Anh liên kết thì các cơ sở giáo dục phải lập đề án sử dụng tài sản công, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Yêu cầu về việc lập đề án tài sản công khiến các trường lúng túng trong quá trình thực hiện.

Nhiều trường cho biết, đề án tài sản công đối với môn tiếng Anh khiến các trường không thể đưa tiếng Anh liên kết vào trường. Nhiều trường cũng băn khoăn việc dạy kỹ năng sống, hoạt động STEM có phải đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Cô giáo Hoàng Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Phú, phường Quảng Phú chia sẻ: “Nhiều học sinh không có điều kiện đến trung tâm học thêm tiếng Anh nên phụ huynh mong muốn cho con được học môn tiếng Anh tăng cường ngoài giờ chính khóa để nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, theo quy định phải làm đề án tài sản công thì rất phức tạp và khó thực hiện”.

Tại Trường Tiểu học Tượng Lĩnh, xã Tượng Lĩnh, cô giáo Trần Thị Tiên, hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ: "Hiện tại, nhà trường chưa tổ chức các hoạt động dạy tiếng Anh tăng cường, hoạt động kỹ năng sống, STEM... mà đang chờ hướng dẫn".

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các trường học mong các cấp, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học để đảm bảo hoạt động liên kết đạt hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bài và ảnh: Linh Hương