Sống đẹp

Một mùa tuyển quân nữa đang diễn ra. Những ngày này các xã, phường tấp nập khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, có những trạm y tế thanh niên xếp hàng dài chờ đến lượt mình, nhiều bạn trẻ cười tươi khi tiếp xúc với chúng tôi.

Trên trang facebook cá nhân, một bạn trẻ ở phường Nguyệt Viên vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội đăng những tấm ảnh chụp trước giờ khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự với dòng status “Tổ quốc gọi tên mình” kèm nụ cười tươi, hai tay khum lại hình trái tim.

Bạn trẻ cho biết mình đang thử việc ở một doanh nghiệp tại Hà Nội, nhưng khi nhận được lệnh gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương, đã sắp xếp thời gian về đúng hẹn. Bạn cũng cho biết, có những người nghi ngờ liệu bạn có đủ dũng cảm rời bỏ công việc hiện tại để tham gia môi trường quân đội hay không, và bạn đã khẳng định sẽ sẵn sàng nếu đủ tiêu chuẩn.

Môi trường quân ngũ theo bạn sẽ giúp con người rắn rỏi, bản lĩnh hơn. Với tấm bằng tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá cùng với kinh nghiệm, kỹ năng, sự trui rèn trong quân ngũ, bạn tin mình sẽ vững vàng hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp sau hai năm nữa. Vẫn biết là cơ hội việc làm trước mắt rất lớn nếu không tận dụng có thể sẽ trôi qua mất. Và bạn cũng biết vào quân ngũ sẽ vất vả hơn, nhưng bạn cho rằng lùi để tiến vững chắc hơn.

Việc có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đã trở thành một biểu hiện sinh động của lối sống đẹp: Tổ quốc gọi, thanh niên hưởng ứng.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đến ngày 7/11 toàn tỉnh đã có 1.233 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Đằng sau mỗi lá đơn là lấp lánh một tâm hồn, một khát khao cống hiến. Đừng cho rằng đó là đu theo “trend”. Mà thực sự nếu có trend viết đơn lên đường nhập ngũ, thì đó là một trend đẹp, chúng ta mong rằng nó không chỉ tồn tại một năm, một mùa tuyển quân, mà đến hẹn lại lên, mãi mãi...

Viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ để được “Tổ quốc gọi tên mình” như sự hứng khởi của thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội thật đáng để nhiều người khâm phục. Nhiều bạn trẻ đang cho thấy tinh thần dám sống, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì lý tưởng cao đẹp mà các bạn đã xác lập.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của mỗi công dân, cũng là lý tưởng sống cao đẹp, thiêng liêng của mỗi con người. Những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự là vi phạm quy định pháp luật, cũng là đi ngược với đạo lý, truyền thống. Chúng ta hãy lan tỏa, nhân lên tinh thần sống đẹp để lấy cái đẹp dẹp cái ích kỷ ở một bộ phận thanh niên.

Hạnh Nhiên