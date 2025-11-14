Không để méo mó một chính sách nhân văn

Chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, một số địa phương chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Với yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận về tiến độ thực hiện nhà ở xã hội trong cả nước, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, phải tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất với nhà ở xã hội; không mất thời gian, công sức, không “lòng vòng”, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo...

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ tiêu về nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khẩn trương hoàn thành bảo đảm tiến độ. Sau phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 11/10/2025 đến nay tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 437 căn, nâng tổng số căn đã hoàn thành lên 2.201 căn. Tỉnh đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư tập trung hoàn thành thêm 2.676 căn; dự kiến hết năm 2025 toàn tỉnh sẽ hoàn thành 4.877 căn/5.249 căn được giao, đạt tỷ lệ 93%.

Như vậy, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đáp ứng được số lượng nhà ở xã hội theo kế hoạch. Để nhà ở xã hội đến đúng đối tượng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: “Ở bất kỳ tỉnh, thành nào, miễn người dân thuộc nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu thì đều được tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, thuận lợi nhất”, rất cần các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở kiểm tra chặt, giám sát kỹ, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, nhất là phải triệt tiêu được các đối tượng “cò mồi”, khâu trung gian; cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết, để người dân không phải “lòng vòng”, mất thêm chi phí khi tiếp cận nhà ở xã hội như Thủ tướng yêu cầu. Có như vậy nhà ở xã hội mới thực sự trở thành nơi an cư để lạc nghiệp cho đối tượng thụ hưởng, sự nhân văn của chính sách mới được phát huy.

Thái Minh