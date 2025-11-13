Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Sáng 13/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 36 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chủ trì kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình và các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung gồm:

Việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 10);

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý (đợt 3);

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh (đợt 3);

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 588/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh về việc thống nhất mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 596/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trình bày tờ trình về việc xin cho thôi giữ chức Ủy viên UBND tỉnh và giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 36 HĐND tỉnh đã tiến hành cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Trần Quốc Huy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Trọng Trang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do chuyển công tác khác.

Đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính; Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thế Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 7 nghị quyết quan trọng làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động tham mưu sắp xếp, bố trí nguồn lực và triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát quá trình triển khai những nghị quyết này, bảo đảm các nghị quyết được thực thi nghiêm túc, hiệu quả.

Minh Hiếu