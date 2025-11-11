Quảng Ninh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP

Nhằm đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xã Quảng Ninh đã tích cực hỗ trợ các chủ thể tham gia xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”, xã Quảng Ninh vận động nông dân, các hộ kinh doanh, hợp tác xã tích cực hơn nữa trong phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm.

Sản phẩm nem chua Thành Thúy dần khẳng định thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.

Cơ sở sản xuất nem, giò Thành Thúy ở thôn Ninh Phúc là cơ sở có hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm giò, chả, nem chua. Năm 2024, nem chua Thành Thúy được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Từ đó sản phẩm dần khẳng định chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng. Chủ cơ sở Lê Trung Kiên cho biết: “Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm nem chua nổi tiếng, để tạo dấu ấn và có sức cạnh tranh, tôi xác định phải khẳng định bằng chất lượng. Cùng với đó là đổi mới công nghệ, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tham gia các hội chợ, gian hàng giới thiệu sản phẩm, để xây dựng thành công nhãn hiệu nem chua Thành Thúy”.

Để triển khai xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của địa phương, Phòng Kinh tế xã Quảng Ninh đã tham mưu cho UBND xã quan tâm đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; mở rộng quy mô, diện tích sản xuất sản phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, giá trị nông sản.

Phòng Kinh tế xã còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tập huấn, tư vấn phát triển ý tưởng sản phẩm; xây dựng kế hoạch kinh doanh; hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì; hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu... cho các chủ thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện để các chủ thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, giúp các chủ thể sản phẩm OCOP có nhiều cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Cùng với đó, xã Quảng Ninh cũng tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng thế mạnh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Web, sàn thương mại điện tử, qua Zalo, Facebook...

Theo Trưởng Phòng kinh tế xã Quảng Ninh Văn Doãn Chung, việc xây dựng và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của địa phương là việc làm quan trọng, giúp nông sản của xã tiếp cận sâu hơn, bền vững hơn trên thị trường. Đồng thời, giúp các hợp tác xã, nông dân trên địa bàn xã thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang theo chuỗi khép kín, bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước khẳng định chất lượng và thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương.

Tính đến nay, xã Quảng Ninh có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là nem chua Thành Thúy và trứng gà Lợi Hoa. Hiện xã đang tiếp tục hỗ trợ xây dựng để các sản phẩm OCOP như nước mắm Thể Rạng; moi sấy kho, cá trích sấy khô của Công ty Cổ phần hải sản Hoan Thiên Bảo...

“Quảng Ninh là địa phương có nhiều sản phẩm, nghề truyền thống, thuận tiện cho việc phát triển các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, đa số các hộ kinh doanh đều mang tính nhỏ lẻ, tâm lý e dè, không dám đầu tư mở rộng thị trường. Vì vậy, phòng Kinh tế đang tập trung tuyên truyền để các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thay đổi tư duy sản xuất, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tham mưu cho UBND xã hỗ trợ chi phí thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận các sản phẩm OCOP cho các hộ gia đình, các chủ thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn”, Trưởng Phòng kinh tế xã Quảng Ninh Văn Doãn Chung cho biết thêm.

Bài ảnh: Minh Khanh