Tái thiết trường, lớp sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô, mạng lưới trường, lớp ở các địa phương cũng có nhiều thay đổi. Theo đó, yêu cầu về quy hoạch, sắp xếp, tái thiết mạng lưới trường, lớp sát với yêu cầu thực tiễn tiếp tục được ngành giáo dục, chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Học sinh Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú trong giờ ra chơi.

Sau khi được thành lập theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Nam Sầm Sơn có tới 14 trường học các cấp. Trong đó có 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS, 1 trường tiểu học và THCS. Các trường học trên địa bàn phường có tổng số 233 lớp với gần 8.000 học sinh. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nam Sầm Sơn Văn Thị Hằng cho biết: “Con số này tăng gấp nhiều lần so với một địa phương cấp xã trước đây. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học của các đơn vị trường, các phòng chuyên môn của phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho cả giai đoạn khoảng 100 tỷ đồng”.

Tại phường Quảng Phú, sau khi được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 7 phường: Quảng Hưng, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Quảng Cát và Quảng Phú, toàn phường có tổng số 29 trường học các cấp, trong đó có 22 trường công lập và 7 trường tư thục. Hiện cả 22 trường công lập thuộc các cấp học trên địa bàn phường đều đã đạt chuẩn quốc gia. Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi đơn vị trường cũng như trong toàn phường. Tuy nhiên, để hiện thực hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng như yêu cầu đặt ra khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị trường và chính quyền địa phương đang hướng tới mục tiêu tái thiết trường, lớp học cả về chất lượng và cơ sở vật chất.

Thầy giáo Chu Đăng Phan, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú cho biết: “Hiện tại cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, về lâu dài và cũng để đáp ứng yêu cầu khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhà trường đang tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao, thu hút học sinh giỏi của cả phường về học tập. Để làm được điều này cần một nguồn lực lớn tái thiết lại trường, lớp cũng như nguồn nhân lực trước yêu cầu đổi mới”.

Khi chính quyền địa phương 2 cấp chuyển từ trạng thái “vừa chạy, vừa xếp hàng” sang “hàng ngay, lối thẳng”, thì việc tái thiết, sắp xếp lại mạng lưới giáo dục cũng sẽ là một “cuộc cách mạng” có ý nghĩa chiến lược, không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn hướng tới kiến tạo một nền giáo dục hiện đại, chất lượng và bền vững. Mới đây, Sở GD&ĐT đã có Văn bản số 3834/SGDĐT-GDNN&GDTX về việc đề xuất các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo đó, từ thực trạng các cơ sở giáo dục hiện có trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề xuất xây dựng 4 đề án, gồm: Đề án rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án rà soát, sắp xếp các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập do tỉnh quản lý; Đề án rà soát, sắp xếp các trường đại học công lập do tỉnh quản lý.

Công văn cũng nêu rõ: Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc địa bàn 16 xã biên giới, thực hiện xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và THCS, mỗi xã ít nhất 1 trường. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập còn lại trên địa bàn tỉnh thực hiện sắp xếp theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT ngày 2/10/2025 của Bộ GD&ĐT. Đối với 23 trung tâm GDNN - GDTX và 1 trung tâm GDTX - kỹ thuật tổng hợp, Sở GD&ĐT đề xuất sáp nhập, chuyển đổi thành 14 trường trung học nghề.

Đối với 2 trường đại học (trực thuộc UBND tỉnh) hiện có, Sở GD&ĐT đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học, hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo. Với các trường cao đẳng, đề xuất giữ nguyên các trường: Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Đối với các trường trung cấp, Sở GD&ĐT đề xuất giữ nguyên Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, do đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đề xuất cho phép Trường Trung cấp nghề Miền núi và Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng... Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, trên địa bàn tỉnh hiện có 38 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, GDTX, sau khi sắp xếp sẽ còn 24 cơ sở (giảm 14 cơ sở).

Việc tái thiết, sắp xếp mạng lưới trường lớp là cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, mong muốn của nhiều người là việc sắp xếp, sáp nhập trường sẽ không làm ảnh hưởng hay xáo trộn việc học tập của học sinh. Đặc biệt, việc giữ nguyên địa điểm học của học sinh như trước khi sắp xếp, không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục phục vụ nhu cầu người học cũng là nguyện vọng của Nhân dân lúc này.

Bài và ảnh: Lê Phong