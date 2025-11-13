Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 140/2025/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã sẽ do Sở GD&ĐT là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền quyết định tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương khác về công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý; quyết định chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã; giữa cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND xã này và cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND xã khác;

Quyết định tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương khác về công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý;

Quyết định chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

Đối với thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; thay đổi vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; chế độ thôi việc, hưu trí và các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý thì sẽ có quyền quyết định nhân sự do cấp mình quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập; hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; có trách nhiệm quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu theo cấp học, môn học và hoạt động giáo dục; hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Linh Hương