Sẵn sàng cho Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026

Chiều 21/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026.

Toàn cảnh họp báo.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Các đại biểu dự họp báo.

Theo thông tin tại buổi họp báo, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” sẽ chính thức khai mạc vào 19 giờ 30 phút, ngày 25/4 tại Sân khấu Quảng trường biển (phường Sầm Sơn).

Các nội dung chính của chương trình gồm lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút; được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; tiếp sóng trên các kênh của báo và phát thanh, truyền hình một số tỉnh, thành phố và livestream trên các nền tảng số.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn thông tin về Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 tại buổi họp báo.

Đây là sự kiện thường niên mở đầu mùa du lịch hè, có tính chất kích cầu du lịch lớn nhất trong năm của cả tỉnh, nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp vùng đất, con người xứ Thanh; giới thiệu những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc.

Qua đó, khẳng định Khu du lịch Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch.

Năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng.

Cùng với lễ khai mạc, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú diễn ra xuyên suốt mùa hè tại Sầm Sơn năm 2026. Nổi bật như Giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng cúp “Tình anh em”, Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh năm 2026; lễ hội đồ uống, liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh... cùng nhiều hoạt động tại không gian phố đi bộ và chương trình nhạc nước phục vụ du khách.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn phát biểu tại họp báo.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm, các ngành, địa phương liên quan đã chủ động triển khai đồng bộ theo kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Tổ chức lễ hội. Các phương án quản lý hoạt động du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ; chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất, kiểm soát giá cả; tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho du khách tại các bãi tắm... đã được xây dựng và thực hiện.

Đến nay, các điều kiện phục vụ lễ hội cơ bản hoàn tất, bảo đảm tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Đại diện cơ quan báo chí nêu ý kiến tại họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận, đặt ra những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng các sản phẩm du lịch, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cũng như việc kiểm soát giá cả trong mùa cao điểm... góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung cho biết, những năm gần đây, du lịch Thanh Hóa có bước phát triển tích cực. Năm 2026, tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu tăng lượng khách mà tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và có chiều sâu. Trong đó, Sầm Sơn đang chuyển mình từ điểm đến biển mùa hè thành đô thị du lịch biển hiện đại, trung tâm tổ chức sự kiện và trải nghiệm quy mô lớn của khu vực Bắc Trung bộ. Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 chính là dấu mốc thể hiện rõ định hướng này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Để lan tỏa thông điệp và quảng bá hiệu quả về Lễ hội du lịch Sầm Sơn cũng như du lịch Thanh Hóa, thay mặt Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đổi mới cách tiếp cận, cách truyền thông về Sầm Sơn; chú trọng làm nổi bật hình ảnh và hệ sinh thái du lịch đa dạng của Sầm Sơn và Thanh Hóa để định vị đúng du lịch Thanh Hóa. Đồng thời, tăng cường truyền thông có trọng tâm, điểm nhấn; khai thác hiệu quả nền tảng số, phản ánh sinh động thực tiễn, phản biện có trách nhiệm để đồng hành cùng tỉnh, ngành và địa phương trong xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa và Sầm Sơn phát triển chuyên nghiệp, bền vững, hiện đại.

Trước khi diễn ra họp báo, Ban Tổ chức đã khảo sát thực tế một số khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch mùa hè 2026.

Thùy Linh