Sân bay Thọ Xuân ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 để ứng phó bão số 10

Sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) và 3 sân bay khác ở miền Trung sẽ đóng cửa tạm thời, ngừng tiếp thu tàu bay để ứng phó với cơn bão số 10.

Ảnh minh họa.

Cục Hàng không Việt Nam đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành hàng không chủ động ứng phó cơn bão số 10 (cơn bão Bualoi), trong đó quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Theo đó, Cảng Hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9.

Cảng Hàng không Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h-22h ngày 28/9.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế) ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h-14h ngày 28/9.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h-11h ngày 28/9.

Để chủ động ứng phó với bão, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

NM