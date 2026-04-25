Sầm Sơn đón đông đảo du khách trong ngày đầu dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Dù chưa bước vào cao điểm nắng nóng, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chứng kiến lượng du khách đổ về đông đúc trong ngày cuối tuần trùng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khi địa phương đồng thời khởi động mùa du lịch biển với chuỗi hoạt động sôi động, hấp dẫn.

Theo ghi nhận chiều nay, từ khoảng 15 giờ, dọc tuyến bờ biển Sầm Sơn bắt đầu nhộn nhịp dòng người đổ về. Lượng khách tăng nhanh theo từng giờ, đến khoảng 17 giờ, khu vực bãi tắm gần như “đặc kín”, nhiều vị trí không còn khoảng trống.

Trên nền cát trải dài, từng nhóm du khách chen vai nhau tìm chỗ vui chơi, tạo nên một bức tranh biển sống động ngay từ đầu kỳ nghỉ.

Người dân địa phương cho biết, dù thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, nước vẫn còn lạnh, song lượng khách tăng đột biến nhờ trùng thời điểm nghỉ lễ.

Đáng chú ý, vào tối nay Sầm Sơn sẽ tổ chức lễ hội khai trương mùa du lịch với các chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa đã tạo lực hút mạnh, kéo đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Thực tế ghi nhận cho thấy, phần lớn du khách là người dân địa phương và các khu vực lân cận. Trong điều kiện nhiệt độ chưa cao, nhiều người lựa chọn dạo biển, chụp ảnh, tận hưởng không khí mặn mòi thay vì xuống nước.

Dọc bờ biển, các gia đình, nhóm bạn trẻ thong thả tản bộ, lưu lại những khoảnh khắc đầu mùa du lịch.

Ở khu vực mép sóng, những đợt biển dâng cao khiến không ít du khách thích thú, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tiếng cười nói của trẻ nhỏ hòa cùng âm thanh của sóng tạo nên nhịp điệu rộn ràng, báo hiệu một mùa hè sôi động đang đến gần tại “điểm nóng” du lịch Sầm Sơn.

Trên bờ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Sầm Sơn túc trực liên tục, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Sức hút của kỳ nghỉ lễ và các hoạt động khai trương mùa du lịch đã kéo đông đảo người dân địa phương và các khu vực lân cận tới trải nghiệm.

Dù chưa phải thời điểm lý tưởng để tắm biển, Sầm Sơn vẫn cho thấy sức hút lớn ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ. Sự kết hợp giữa yếu tố lễ hội, thời gian nghỉ dài và nhu cầu vui chơi, thư giãn đã tạo nên một “điểm nóng” du lịch, báo hiệu mùa hè sôi động đang đến gần.

Hoàng Đông

