Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Phương Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10/5, tại khách sạn Anyla Sầm Sơn, UBND phường Sầm Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt “Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa” phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Chiều 10/5, tại khách sạn Anyla Sầm Sơn, UBND phường Sầm Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt “Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa” phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của mạng xã hội trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch và định hướng dư luận. Trong đó nhấn mạnh, mùa du lịch biển năm 2026, việc phát huy vai trò của cộng đồng KOL, KOC được xem là giải pháp thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh Sầm Sơn; đồng thời góp phần đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giới thiệu video ca nhạc với chủ đề “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn”. Sản phẩm do cộng đồng KOL Thanh Hóa phối hợp thực hiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn trên các nền tảng số.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Giới thiệu video ca nhạc với chủ đề “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn”

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Du lịch và Dân tộc Việt Nam 2025 Dương Thị Thanh Trúc phát biểu tại hội nghị.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Đại diện cộng đồng KOL,KOC tại Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các KOL, KOC và quản trị viên hội, nhóm cũng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung số, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa thông tin tích cực.

Đại diện các cơ quan chức năng cũng thông tin thêm về tình hình an ninh mạng, khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung nâng cao ý thức ứng xử văn minh trên mạng xã hội.

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an phường cùng các KOL thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn trên không gian mạng”

Dịp này, UBND phường Sầm Sơn ra mắt mô hình “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn trên không gian mạng”. Mô hình nhằm phát huy hiệu quả truyền thông số trong quảng bá du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch hiện đại, an toàn và thân thiện.

Phương Anh

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #biển Sầm Sơn #Truyền thông #Sáng tạo #Cộng đồng #Quảng bá hình ảnh #Mạng xã hội #Đấu tranh ngăn chặn #Thân thiện #Mùa du lịch biển

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga An bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Nga An bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nga An là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ nhiều di tích cùng lễ hội đặc sắc. Tự hào về mảnh đất quê hương mình, người dân nơi đây đã và đang có những việc làm thiết thực để gìn giữ và phát huy giá trị...
Ca dao xứ Thanh trong mạch nguồn văn hóa dân gian

Ca dao xứ Thanh trong mạch nguồn văn hóa dân gian

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - “Khắp mặt địa cầu mỗi nước có riêng một thứ văn minh, mỗi xứ cũng có riêng một thứ phong tục. Muốn biết cái cốt tử văn minh trong một nước, trước hết phải xét xem cái tinh thần phong tục. Muốn xét cái tinh thần phong tục trong một xứ trước hết phải...
Lời ca dâng Bác

Lời ca dâng Bác

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, những bài hát về Bác Hồ luôn chiếm một vị trí thiêng liêng, trang trọng. Đó là tình yêu thương vô bờ bến, tiếng lòng tri ân sâu sắc của văn nghệ sĩ dâng lên Bác.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh