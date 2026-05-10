Sầm Sơn đẩy mạnh truyền thông du lịch qua KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số

Chiều 10/5, tại khách sạn Anyla Sầm Sơn, UBND phường Sầm Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt “Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa” phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của mạng xã hội trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch và định hướng dư luận. Trong đó nhấn mạnh, mùa du lịch biển năm 2026, việc phát huy vai trò của cộng đồng KOL, KOC được xem là giải pháp thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh Sầm Sơn; đồng thời góp phần đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giới thiệu video ca nhạc với chủ đề “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn”. Sản phẩm do cộng đồng KOL Thanh Hóa phối hợp thực hiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn trên các nền tảng số.

Giới thiệu video ca nhạc với chủ đề “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn”

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Du lịch và Dân tộc Việt Nam 2025 Dương Thị Thanh Trúc phát biểu tại hội nghị.

Đại diện cộng đồng KOL,KOC tại Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các KOL, KOC và quản trị viên hội, nhóm cũng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nội dung số, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa thông tin tích cực.

Đại diện các cơ quan chức năng cũng thông tin thêm về tình hình an ninh mạng, khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung nâng cao ý thức ứng xử văn minh trên mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an phường cùng các KOL thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn trên không gian mạng”

Dịp này, UBND phường Sầm Sơn ra mắt mô hình “Du lịch biển Sầm Sơn văn minh, thân thiện, an toàn trên không gian mạng”. Mô hình nhằm phát huy hiệu quả truyền thông số trong quảng bá du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch hiện đại, an toàn và thân thiện.

Phương Anh