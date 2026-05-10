Chiếu phim tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), tối 9/5, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã tổ chức chương trình chiếu phim lưu động miễn phí tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia.

Toàn cảnh khai mạc buổi chiếu phim tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được thưởng thức 3 phim ngắn của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam gồm: Đi về phía ánh sáng, Đất lành, Cánh cửa hi vọng cùng nhiều phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Các tác phẩm mang nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Buổi chiếu phim thu hút sự tham gia của hơn 500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân; đồng thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống tới thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Một cảnh trong phim “Đi về phía ánh sáng”

Được biết, ngoài buổi chiếu tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, trong đợt này Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn sẽ tiếp tục tổ chức thêm 7 buổi chiếu phim lưu động tại các xã gồm: Điền Lư, Điền Quang, Bá Thước, Thạch Bình, Kim Tân, Thành Vinh và Nga Thắng. Hoạt động kéo dài đến hết tháng 6/2026, góp phần đưa các hoạt động văn hóa, điện ảnh phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phương Anh