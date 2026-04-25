Sầm Sơn “bất ngờ” trao 700 giấy mời đặc biệt cho du khách lưu trú tại các khách sạn

Chiều 25/4, tại phường Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã triển khai hoạt động trao tặng 700 giấy mời đặc biệt tham dự chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 cho du khách đang lưu trú tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, nhằm gửi lời tri ân tới du khách đã lựa chọn Sầm Sơn là điểm đến nghỉ dưỡng.

Điểm đặc biệt là các giấy mời được trao tặng “bất ngờ”, không có thông báo và cũng có sự chuẩn bị trước. Đại diện chính quyền địa phương đã tới tận các khách sạn để trao giấy mời đặc biệt cho du khách, tạo sự thuận tiện và mang đến trải nghiệm bất ngờ cho người nhận.

Theo ghi nhận, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi nhận được món quà không báo trước. Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, việc được tặng giấy mời tham dự các hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn, đồng thời cảm nhận rõ nét sự thân thiện, hiếu khách của địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, thông qua các chương trình như vậy, Sầm Sơn hướng tới mục tiêu để mỗi du khách khi rời đi không chỉ mang theo những hình ảnh đẹp mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một đô thị du lịch văn minh, thân thiện và mến khách.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, việc trao tặng 700 giấy mời cho các du khách đang lưu trú tại Sầm Sơn còn là thông điệp về sự đổi mới trong cách làm du lịch của địa phương: lấy trải nghiệm và cảm xúc của du khách làm trung tâm. Đây được xem là một điểm nhấn tích cực, góp phần tạo nên sức hút cho Sầm Sơn trong mùa du lịch năm nay.

LP (Nguồn: Trang TTTT phường Sầm Sơn)